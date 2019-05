Kraj ljubavi Milijane i Milojka: 'Što će mi ona, ja bolje kuham'

Srpska reality zvijezda Milojko Božić (74) odlučio je ostaviti zaručnicu Milijanu Bogdanović (21) zbog njezinog prisnog odnosa sa sustanarom iz showa 'Parovi', Aleksandrom Požgajem (35), piše Kurir.rs. Žalio se Milojko sustanarki vile Vesni Rivas kako mu je dosta Milijanina ponašanja.

- Malo je dobre volje, malo nije. Ja sam joj rekao da je sa mnom završila. Ja sam to pustio. Osjećam se baš lijepo - odlučan je bio Milojko.

Sustanarka Vesna mu je savjetovala da 'spasi' glavu.

- Spašavaj se. Gadno mi je više s njom pričati - slaže se s njim prijateljica.

- Požgaj će je ostaviti za dva, tri dana, a onda ću joj reći da ja i ona nemamo ništa. Što će mi?! Što da radim ja s njom?! I da odem u selo nemam s njom nikakve perspektive. Ona me uhvatila na foru, na moje godine... Što će mi Milijana, ja mogu sam jesti, bolje kuham od nje - žali se Milojko.

Dodaje da želi mirno živjeti svoj život i vratiti se djeci.

- Ona se samo smijulji. Stala je ispred Požgaja, a meni psuje sve po spisku. Govori mi da sam lud... Kako sam lud? Kad sam joj prvo bio pametan. Ona misli da će ovo sve proći, a neće moći. Samo da izađem iz ovog pakla - čvrst je bio Milojko.

Podsjetimo, sve je eskaliralo u nedjelju kada je Milojko ošamario svoju djevojku zbog flertovanja s Aleksandrom. Prizori nasilja nisu nesvakidašnji u vili, a sada je i dečko Milojko odlučio uzeti stvari u svoje ruke nakon što ga je Požgaj iznervirao.

- On je ludi, glupi Milojko! Ono što smo mi šaputali, ja i Milijana, to nikada nećete saznati. Milojko ne može znati, on je glupi Milojko - provocirao je Požgaj i krenuo poljubiti Milijanu, nakon čega je Milojko nasrnuo na njega, a zatim opalio šamar svojoj djevojci.

- Što me zajeb****? Sram te bilo! - vikao je Milojko na Milijanu. Ostali stanari su uskočili kako bi razdvojili posvađani par.