Kraj sezone u zagrebačkom HNK obilježit će premijere i koncert u stilu 80-ih: Ponosni smo na sve!

Iznimno sam zadovoljna i sretna što možemo sezonu završiti s najboljim mogućim rezultatima. Popunjenost kazališta iznosi 96 posto i raduje me što smo unatoč pandemiji i ponekad nemogućim uvjetima, vratiti publiku u kazalište, istaknula je na samom početku konferencije za medije koja je održana u utorak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, intendantica Dubravka Vrgoč (61). Na konferenciji su predstavljena događanja koja publiku očekuju do kraja ovogodišnje sezone.

Uz intendanticu Vrgoč, konferenciji su prisustvovali ravnatelj Drame Ivica Buljan (57), ravnatelj Opere Giorgio Surian (67), ravnatelj Baleta Leonard Jakovina (40) i koreografkinja Valentina Turcu (48), redateljica Anica Tomić (41), glazbenik Ante Gelo (47) te glumac Drame Nikša Kušelj (50).

Vrgoč je najavila kako na kraju sezone publiku očekuju još dvije premijere. Prva je baletna 'Gospođa Bovary' u koreografiji Valentine Turcu koja će se održati 25. lipnja, a samo dan poslije u prostoru kluba Peti kupe održat će se 'Predstava za žive u doba izumiranja' u režiji Anice Tomić.

Leonard Jakovina osvrnuo se na jučerašnju probu te je pohvalio kolegicu i koreografkinju Turc.

- Ono što mogu reći, s moje strane, posebno gledajući jučerašnju probu, s kostimima i svijetlima, iskreno sam ostao bez riječi. Još 2018., kada sam se natjecao za drugi mandat, sjeo sam sa svojom intendanticom i svojim kolegama te pohvalio rad Valentine Turc. Smatram da ima jedan vrlo senzualan način funkcioniranja i stvaranja same predstave, a to sam i osjetio. Ovaj put smo odradili 'Gospođu Bovary' koju je ona odlično transformirala u današnje vrijeme. Jako dugo smo radili ovih osam tjedana. Valentina je to odradila fenomenalno. Uživao sam stvarno. Ja duboko vjerujem da će u u subotu 25. lipnja ova baletna premijera biti uspješna i da će ostati dugo na repertoaru te da ćemo s njom proputovati svijet - s veseljem je zaključio Jakovina.

Valentina Turcu smatra izazovom rad na baletnoj drami remek djela Gustava Flauberta te najavljuje posljednju baletnu premijeru kao nešto posve novo i nekonvencionalno.

- Čitajući knjigu 'Madame Bovary' došla sam do zaključka kako ne ostati u 19. stoljeću gdje su socijalne i društvene norme drugačije nego danas. Mislim da sam uspjela skinuti celofan te dovesti do rješenja koje publici možda neće biti simpatični, a za balet su zabranjeni. Nama je to u procesu rada otvorilo nove svjetove i uspjeli smo pokriti Flaubertova genijalna poglavlja. Ono što mogu reći za gospođu Bovary je da je to jedna nepredvidljiva žena iz poglavlja u poglavlje. Ona otvara duboka, luda i intimna stanja te je vrlo neurotična. Nju kao takvu imamo u današnjem svijetu, i u muškom i u ženskom obliku. Zagrebački balet ima jedinstveni kapacitet da ulazi u koštac s teškim i ekstremno suvremenim repertoarom, a takvih kompanija ima samo pet u Europi, pet koji imaju ludost, hrabrost i kilometre pod nogama, a među njima je i zagrebački baletni ansambl. S takvima možeš istrčati na teren pa kud puklo da puklo - ispričala je Valentina Turcu.

Ravnatelj Drame Ivica Buljan rekao je kako je ovo završetak jednog uzbudljivog perioda u Drami koji je obilježen znakom suvremenosti te je najavio premijeru 'Predstava za žive u doba izumiranja' koja je dio EU projekta STAGES koji je financiran od strane Europske komisije, a realizirat će se u deset europskih partnerskih kazališta.

- Ovo je završetak jednog uzbudljivog perioda - dodao je Ivica.

- Predstava ima jak snažan naziv te poziva na razmišljanje. Svjedoci smo u zadnje dvije godine težine održavanja kazališta pod pandemijom. Odluku da u predstavi igraju djevojčice donijela sam još nakon što sam odgledala originalnu predstavu Theatrea Vidy-Lausanne, u suradnji s Competence Centre in Sustainabilitv. Sjetila sam se odmah djevojčice Grete Thunberg koja je obraćajući se UN-u strastveno govorila: 'Kako se usuđujete? Kako se usuđujete?'. U mojem konceptu dvije djevojčice budućnost ekološke katastrofe dočekat će u svojoj zreloj dobi i one imaju puno pravo ozbiljno, strastveno, ali i zabrinuto govoriti o onome što nas čeka. Ne bavi se predstava samo klimatskim promjenama. Govori i o razlikama rasa i klasa jer čak i kod klimatskih promjena postoje ljudi koji će trpjeti više od onih drugih - govori Anica Tomić dodavši kako će na sceni biti bicikli koje će 'vrtjeti' četiri sportaša, hokejaša, a koja su povezana akumulatorom te pomoću njih će se realizirati sva struja na sceni.

Upravo zbog toga predstava spada pod održivi teatar.

Ravnatelj Opere Giorgio Surian sretan je što je s Operom u proteklih godinu dana uspio napraviti sve što je zamislio, a to su uglavnom tradicionalne i klasične operne ideje te je najavio završni koncert sezone koji će se održati 2. srpnja te će repertoarno biti osvrt na produkcije iz prošlih godina uz najbolje soliste zagrebačkog HNK i mlade pjevače koje ćemo imati prilike i ubuduće slušati.

- Raduje me što smo postigli jako puno usrećujući publiku. Netko dođe i dva do tri puta na istu predstavu. Vrlo sam sretan jer smo napravili sve što sam zamišljao - rekao je Surian.

Dan prije završnog koncerta, 1. srpnja publiku očekuje veliki tulum u znaku Novog vala ispred Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Nikša Kušelj je istaknuo da je riječ o najkreativnijem glazbenom razdoblju kada će glumci Drame uz bend Mate Matišića te Ante Gelu izvoditi pjesme Azre, Prljavog kazališta, Filma i Haustora.

