Predstavljen program festivala Zagreb Classic: Klasična glazba svirat će pod zvjezdanim nebom

Na tradicionalnom novogodišnjem koncertu imao sam samo jednu želju za novu godinu, a to je da pandemija bude iza nas i vratimo kulturu, život i optimizam u grad. Ovim, ali i ostalim kulturnim događanjima, za sada se to ostvaruje, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na predstavljanju programa festivala Zagreb Classica.

- Veseli me što ćemo umjetnicima vratiti publiku koja im je protekle dvije godine nedostajala s obzirom na to da će uz Tomislavac kultura opet živjeti i na brojnim otvorenim prostorima našega grada, od Ljetne pozornice Tuškanac, Klovićevih dvora do Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti - kaže Tomašević.

Istaknuo je i kako je ovaj program važan jer je dostupan svima, a građeni mogu uživati u vrhunskim izvedbama, kako domaćih tako i svjetskih izvođača, i to besplatno.

- Jako su bitni kulturni događaji koji su besplatni, kulturni programi koji su dostupni svima i koji su na otvorenom. Želimo građanima omogućiti više ovakvih događa. Drago mi je da se kultura vraća u grad i da će se građani napokon moći malo veseliti - kaže Tomašević.

Priznaje da su programi organizirani na brzinu i u zadnji tren jer nisu očekivali da če biti uvjeta za njihovo održavanje zbog pandemije te je ponosan što su ih uspjeli organizirati i na pozornicu dovesti velika imena.

- Svi programi su besplatni te očekujem da će privući brojnu publiku, kako zbog pažljivo biranih sadržaja domaćeg i međunarodnog karaktera, tako i zbog divnog ambijenta i ugođaja Trga kralja Tomislava. Naravno, Zagreb Classic 2022. nije jedino događanje koje nam donosi ovo uistinu bogato kasno proljeće i ljeto u Zagrebu, a kako bismo dodatno privukli goste sa ciljanih tržišta, osmislili smo i kampanju Summer BUZZ Zagreb. Ona će se, kroz različite segmente, obraćati ciljanoj publici na domaćem i stranim tržištima - dodaje Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ-a.

Ovogodišnji Zagreb Classic održavat će se od 23. do 29. lipnja na Trgu kralja Tomislava, a otvorit će ga koncert ukrajinske solistice na violini Anastasiye Petryshak i orkestra Opere HNK u Zagrebu.

- Sretna sam što ću doći u Hrvatsku - rekla je Petryshak u kratkom video obraćanju putem kojeg je pozvala na koncert.

U programu Zagreb Classica sudjelovat će i francuska kantautorica Joyce Jonathan u organizaciji Francuskog instituta.

- Francuska je, u okviru svog predsjedanja Europskom unijom, promicanje višejezičnosti postavila na sam vrh svojih prioriteta. Kako bi potaknuo učenje živih jezika, čija je raznolikost jedno od bogatstava koja obilježavaju Europu, Francuski institut u Hrvatskoj je, u suradnji sa svojim obrazovnim i europskim partnerima u Hrvatskoj, organizirao tijekom polugodišta veliko nacionalno višejezično natjecanje glazbenih spotova namijenjeno mladeži u Hrvatskoj -naglasila je Estelle Halimi, ravnateljica Francuskog instituta

- Projekt će se lijepo privesti kraju u nedjelju, 26. lipnja, u 20.30 sati kada će se na pozornici festivala Zagreb Classic i povodom Praznika glazbe dodijeliti nagrade pobjednicima koji su pokazali da najbolje znaju, s kreativnošću, prenijeti europske jezike - dodaje Halimi.

Najčitaniji članci