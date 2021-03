Starleta Katie Price (42) napokon je potpisala papire za razvod i okončala brak sa svojim trećim suprugom, striperom Kieranom Haylerom (33), koji ju je varao tijekom razdoblja kada su bili skupa, piše The Sun.

Razišli su se u ožujku 2018. godine nakon burne veze.

- Konačno smo potpisali papire za razvod. Presretna sam što sam izašla iz tog braka. Jedina dobra stvar koja je proizašla iz toga su moja djeca. Sada mogu nastaviti sa svojim životom i ostaviti sve loše iza sebe. Želim mu svu sreću te jedva čekam nastaviti svoj život s Carlom - rekla je Katie za britanske medije.

Katie i Kieran vjenčali su se 2013. godine nakon samo dva mjeseca veze. To je bio njezin treći brak, a prije njega rekla je 'da' Alexu Reidu i Peteru Andreu. Sreća s Kieranom nije dugo trajala jer je Katie otkrila kako ju je varao s njihovom dadiljom. No to nije bila jedina prevara u njihovom braku već se poslije nanizalo još nekoliko ljubavnica stripera.

Kieran i starleta imaju dvoje djece, Jetta (7) i Bunny (6).