Kraj TV ere: Oscari će od 2029. biti besplatno na YouTubeu...

Oscari se od 2029. godine sele na YouTube, gdje će se prenositi uživo i besplatno gledateljima diljem svijeta. Riječ je o povijesnoj promjeni koja označava kraj dugogodišnje suradnje s televizijom ABC.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti potpisala je višegodišnji ugovor s YouTubeom, koji dobiva ekskluzivna globalna prava na Oscare od 101. dodjele pa sve do 2033. godine. ABC ima prava još do 2028., uključujući i veliku proslavu 100. godišnjice Oscara.

Na YouTubeu će biti dostupno sve - crveni tepih, dodjela nagrada, sadržaj iza kulisa i Governors Ball. Prijenos će biti besplatan, ali s oglasima, dok će u SAD-u biti dostupan i putem YouTube TV-a.

Foto: DANIEL COLE

Iz Akademije poručuju da je cilj približiti Oscare globalnoj publici, uz titlove i audio zapise na više jezika. 'YouTube nam omogućuje da dođemo do najveće publike ikad', poručili su čelnici Akademije.

Prema insajderima, YouTube je za Oscare platio više od 100 milijuna dolara, nadmašivši ponude Disneyja/ABC-ja i NBC Universala. Odluka je mnoge iznenadila jer YouTube nema klasičnu TV produkciju, ali Akademija time dobiva potpunu slobodu - bez vremenskih ograničenja i uredničkih pritisaka. 'Mogu trajati koliko žele. Teoretski, Oscari mogu trajati i šest sati', kaže izvor blizak dogovoru.

Foto: Carlos Barria

Gledanost Oscara na televiziji godinama pada, a ni skandali nisu vratili stare brojke. Nekad su Oscare gledali deseci milijuna ljudi, dok danas te brojke blijede. Upravo zato mnogi smatraju da je selidba na YouTube logičan potez. Iako su reakcije podijeljene, jedno je sigurno - Oscari ulaze u novu eru. Hoće li zadržati glamur i utjecaj ili se potpuno promijeniti, pokazat će vrijeme.