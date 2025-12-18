Obavijesti

Show

Komentari 0
REVOLUCIJA

Kraj TV ere: Oscari će od 2029. biti besplatno na YouTubeu...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Kraj TV ere: Oscari će od 2029. biti besplatno na YouTubeu...
11
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Hollywood je u šoku: Oscari od 2029. napuštaju televiziju i sele na YouTube. Najveća filmska večer na svijetu bit će dostupna besplatno gledateljima diljem planeta

Oscari se od 2029. godine sele na YouTube, gdje će se prenositi uživo i besplatno gledateljima diljem svijeta. Riječ je o povijesnoj promjeni koja označava kraj dugogodišnje suradnje s televizijom ABC.

97th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti potpisala je višegodišnji ugovor s YouTubeom, koji dobiva ekskluzivna globalna prava na Oscare od 101. dodjele pa sve do 2033. godine. ABC ima prava još do 2028., uključujući i veliku proslavu 100. godišnjice Oscara.

Na YouTubeu će biti dostupno sve - crveni tepih, dodjela nagrada, sadržaj iza kulisa i Governors Ball. Prijenos će biti besplatan, ali s oglasima, dok će u SAD-u biti dostupan i putem YouTube TV-a.

97th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood
Foto: DANIEL COLE

Iz Akademije poručuju da je cilj približiti Oscare globalnoj publici, uz titlove i audio zapise na više jezika. 'YouTube nam omogućuje da dođemo do najveće publike ikad', poručili su čelnici Akademije.

Prema insajderima, YouTube je za Oscare platio više od 100 milijuna dolara, nadmašivši ponude Disneyja/ABC-ja i NBC Universala. Odluka je mnoge iznenadila jer YouTube nema klasičnu TV produkciju, ali Akademija time dobiva potpunu slobodu - bez vremenskih ograničenja i uredničkih pritisaka. 'Mogu trajati koliko žele. Teoretski, Oscari mogu trajati i šest sati', kaže izvor blizak dogovoru.

97th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: Carlos Barria

Gledanost Oscara na televiziji godinama pada, a ni skandali nisu vratili stare brojke. Nekad su Oscare gledali deseci milijuna ljudi, dok danas te brojke blijede. Upravo zato mnogi smatraju da je selidba na YouTube logičan potez. Iako su reakcije podijeljene, jedno je sigurno - Oscari ulaze u novu eru. Hoće li zadržati glamur i utjecaj ili se potpuno promijeniti, pokazat će vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025