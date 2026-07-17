Kralj Charles ju voli čitav život, a Camilla je zbog ljubavi bila najomraženija žena Britanije

Ljubavna priča kralja Charlesa III. i kraljice Camille jedna je od najdugovječnijih, ali i najkontroverznijih priča u povijesti britanske kraljevske obitelji. Njihov odnos traje više od pola stoljeća, prošao je kroz brojne prepreke, javne osude, nesretne brakove i medijske skandale, da bi na kraju završio krunidbom u Westminsterskoj opatiji, gdje su 6. svibnja 2023. zajedno okrunjeni za kralja i kraljicu Ujedinjenog Kraljevstva.

Camilla Rosemary Shand rođena je 17. srpnja 1947. godine u Londonu. Odrastala je u uglednoj britanskoj obitelji. Obrazovala se u Engleskoj, Švicarskoj i Francuskoj, gdje je stekla međunarodno iskustvo i profinjene manire po kojima je kasnije postala poznata.

Prije nego što je postala članica kraljevske obitelji, Camilla je vodila relativno miran život pripadnice britanskog visokog društva. Bavila se različitim poslovima, a slobodno vrijeme provodila je među prijateljima, na konjičkim natjecanjima i društvenim okupljanjima.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO

Sudbonosni susret s tadašnjim princem Charlesom dogodio se 1970. godine tijekom polo utakmice, gdje ih je upoznao zajednički prijatelj. Među njima je odmah nastala snažna privlačnost.

Biografi navode kako je Charles bio očaran Camillinom prirodnošću, smislom za humor i činjenicom da ga nije doživljavala kao prijestolonasljednika, već kao običnog čovjeka. Dijelili su slične interese, voljeli su iste šale i vrlo brzo razvili blizak odnos.

Ipak, njihova veza nije dugo potrajala. Charles je zbog služenja u Kraljevskoj mornarici morao napustiti Englesku, a u kraljevskim krugovima smatralo se da Camilla, koja nije dolazila iz aristokratske obitelji odgovarajućeg statusa, nije prikladna buduća supruga prijestolonasljednika.

Brak s Andrewom Parkerom Bowlesom

Nakon nekoliko godina veze s prekidima, Camilla se zaručila za britanskog vojnog časnika Andrewa Parkera Bowlesa. Zaruke su objavljene u novinama The Times 1973. godine, a prema pojedinim biografima, objavu su inicirali njihovi roditelji prije nego što je par službeno donio konačnu odluku, što je Andrewa potaknulo da zaprosi Camillu.

Vjenčali su se 4. srpnja 1973. godine u katoličkoj ceremoniji u Guards' Chapel u londonskoj vojarni Wellington Barracks. Camilla je tada imala 25 godina, dok je Andrew imao 33. Vjenčanje je proglašeno društvenim događajem godine. Na ceremoniji je bilo oko 800 uzvanika, među kojima su bile princeza Anne, princeza Margaret te Kraljica majka.

Foto: David Giles/PRESS ASSOCIATION

Par je u braku dobio dvoje djece, sina Toma Parkera Bowlesa i kćer Lauru Lopes.

Dok je Camilla gradila obiteljski život, princ Charles započeo je vezu s Dianom Spencer. Njihovo raskošno vjenčanje održano je 29. srpnja 1981. godine u Westminsterskoj opatiji i ubrzo je prozvano "vjenčanjem stoljeća". Camilla je tom prilikom bila među uzvanicima zajedno sa svojim sinom Tomom.

Charles i Diana dobili su dvojicu sinova, princa Williama i princa Harryja, no njihov brak ubrzo je postao opterećen brojnim problemima.

Ljubav koja nije nestala

Iako su oboje bili u braku, Charles i Camilla tijekom godina ponovno su uspostavili blizak odnos. Prema brojnim biografijama, obnovili su romansu sredinom osamdesetih godina, što je kasnije postalo jedan od najvećih skandala u modernoj povijesti britanske monarhije.

Princeza Diana otvoreno je govorila o boli koju joj je nanio suprugov odnos s Camillom. U poznatim snimkama nastalim za biografiju "Diana: Her True Story" opisala je susret s Camillom tijekom kojeg joj je rekla da želi samo svoga supruga.

Foto: David Cheskin/PRESS ASSOCIATION

- Bila sam prestravljena njome. Govorila sam joj da znam što se događa između nje i Charlesa - komentirala je princeza Diana.

S druge strane, Camilla je kasnije priznala kako joj je razdoblje medijskog progona bilo iznimno teško te da se osjećala poput zatvorenice. Neprestani interes javnosti i tabloida obilježio je njezin život tijekom devedesetih godina.

Charles i Diana službeno su se razdvojili 1992. godine, a razvod je okončan 1996. Camilla se od Andrewa Parkera Bowlesa razvela godinu dana ranije, 1995.

Nakon razvoda više nije bilo zapreka da Charles i Camilla javno obnove svoju vezu. Prvi put zajedno su se pojavili u javnosti 1999. godine, a godinu dana kasnije njihovu je vezu prihvatila i kraljica Elizabeta II.

Vjenčanje koje je označilo novi početak

Nakon više od trideset godina poznanstva i brojnih životnih izazova, Charles i Camilla vjenčali su se 9. travnja 2005. godine.

Građanska ceremonija održana je u Windsor Guildhallu, nakon čega je uslijedio anglikanski blagoslov u kapeli svetog Jurja unutar dvorca Windsor. Ceremonija je bila znatno skromnija od kraljevskih vjenčanja na koja je javnost navikla, ali je simbolizirala novi početak za par koji je godinama bio u središtu medijske pozornosti.

Foto: /PRESS ASSOCIATION

Na vjenčanju su bili prisutni Charlesovi sinovi William i Harry te Camillina djeca Tom Parker Bowles i Laura Lopes.

Bračni par od 2003. godine živi u Clarence Houseu, jednoj od najpoznatijih kraljevskih rezidencija u Londonu. Kuća je ranije bila dom Kraljice majke, a nakon njezine smrti postala je službena rezidencija tadašnjeg princa od Walesa i njegove supruge.

Okrunjeni su 2023. godine

Nakon smrti kraljice Elizabete II. 8. rujna 2022. godine Charles je postao kralj Charles III., dok je Camilla preuzela titulu kraljice.

Njihova službena krunidba održana je 6. svibnja 2023. u Westminsterskoj opatiji pred brojnim svjetskim državnicima, članovima kraljevskih obitelji i milijunima televizijskih gledatelja diljem svijeta.

Kraljevski fotograf Arthur Edwards, koji desetljećima prati britansku kraljevsku obitelj, izjavio je kako je njihov brak jedan od najsretnijih u modernoj kraljevskoj povijesti. Prema njegovim riječima, Camilla je pozitivno utjecala na Charlesa, a smatra da je zbog nje postao opušteniji, smireniji i sretniji nego što je bio prije njihova vjenčanja.