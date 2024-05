Kralj Charles neće se vidjeti sa sinom Harryjem: 'Prezauzet je'

Princ Harry (39) neće se vidjeti sa svojim ocem, kraljem Charlesom (75), tijekom posjeta Velikoj Britaniji kamo je stigao na Invicuts Games jer će kralj biti prezauzet, rekao je Harryjev glasnogovornik.

U srijedu 39-godišnji Harry u londonskoj katedrali svetoga Pavla proslavlja desetu godišnjicu održavanja međunarodnoga sportskog događaja pod nazivom Invictus Games, koji je on utemeljio, a riječ je o multidisciplinarnom sportskom događaju za ranjene i bolesne ratne veterane.

- U odgovoru na brojne upite i nagađanja hoće li se vojvoda sastati sa svojim ocem tijekom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu ovaj tjedan, to nažalost neće biti moguće zbog gustog programa Njegovog veličanstva - rekao je glasnogovornik princa Harryja.

Britain's Queen Elizabeth has died at age 96 | Foto: POOL

- Vojvoda od Sussexa razumije da njegov otac ima obveze i razne druge prioritete te se nada da će ga uskoro vidjeti - dodao je.

Mlađi sin kralja Charlesa tek je nekoliko puta posjetio Britaniju od kada je sa suprugom Meghan 2020. preselio u Los Angeles gdje žive s dvoje male djece. Prethodno su se odrekli službenih kraljevskih dužnosti.

Harry je bio na pogrebu bake, kraljice Elizabete II. godine 2022., a nazočio je i očevoj krunidbi u svibnju 2023. Zadnji je put u Britaniji viđen u veljači ove godine kada se nakratko sastao s ocem nakon što je 75-godišnji monarh objavio da mu je dijagnosticiran rak.

Britain's King Charles and Queen Camilla visit the University College Hospital Macmillan Cancer Centre, in London | Foto: Suzanne Plunkett

Harry se otuđio od kraljevske obitelji i govori se da jedva razgovara sa svojim starijim bratom i prijestolonasljednikom princom Williamom.

Kralj Charles vratio se prošli tjedan svojim javnim dužnostima s obzirom na to da je liječenje bilo uspješno i da se dobro oporavio, priopćila je Buckinghamska palača. Palača je također priopćila da neće komentirati stvari vezane uz Harryja.

Nakon što napusti Britaniju, Harry će sa suprugom posjetiti Nigeriju.