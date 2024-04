Kralj Charles se vratio svojim dužnostima: S Camillom je posjetio Centar za liječenje raka

Kralj Charles (75) se nakon nekoliko mjeseci vratio svojim kraljevskim dužnostima. U veljači je Buckinghamska palača objavila da je kralju dijagnosticiran rak, a ovih je dana postignut napredak u njegovom liječenju. Sada je s kraljicom Camillom posjetio Centar za liječenje raka u Londonu.

Britain's King Charles and Queen Camilla visit the University College Hospital Macmillan Cancer Centre, in London | Foto: Suzanne Plunkett

Dan je proveo s pacijentima, koji su mu dali i poklone, a on i njegova supruga nisu skidali osmijehe s lica. Jedna djevojčica je Charlesu poklonila buket cvijeća koji je on rado primio.

Britain's King Charles and Queen Camilla visit the University College Hospital Macmillan Cancer Centre, in London | Foto: Hollie Adams

Inače, u petak je palača objavila da se kralj vraća svojim dužnostima. Iako to neće biti potpuni povratak službenim angažmanima, palača je optimistična i šalje ohrabrujuće vijesti. Iz palače su dodali kako će kralj preuzeti više javnih dužnosti.

Podsjetimo, mjesec dana nakon kraljeve dijagnoze je i princeza Kate Middleton otkrila da ima rak. Tada je objavila video na Instagramu te rekla da prolazi kroz preventivnu terapiju. Otkrila je da je u siječnju išla na operaciju abdomena te da su joj tamo otkrili rak. Princeza, kao i palača, nisu otkrili o kakvom je raku riječ te o kojem je stadiju riječ.