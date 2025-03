Kralj Charles otkrio koje pjesme voli slušati. Iznenadit ćete se!

Kralj Charles III. otkrio je pjesme na svojoj 'Apple Music' listi za reprodukciju u čast Dana Commonwealtha, prenosi Page Six.

Na popisu britanskog monarha našla su se većini poznata imena pjevača i pjevačica. Neke od popularnih pjesama koje kralj voli slušati su 'Crazy in Love' od Beyoncé and Jay-Z, 'Could You Be Loved' od Boba Marleyja and the Wailersa, 'The Loco-Motion' od Kylie Minogue, 'Haven’t Met You Yet' od Michaela Bubléa i 'Upside Down' od Diane Ross.

Foto: Ian Vogler

Uz mnoge druge našla se i francuska pjesma 'La Vie En Rose' koju je izvela Grace Jones, ali i nešto novija pjesma britanske kantautorice Raye 'Love Me Again'.

Da kralj ima šarolik glazbeni ukus pokazuje i pjesma 'The Click Song (Qongqothwane)' od Miriam Makebe te blues pjesma 'My Country Man' koju su izveli Jools Holland and Ruby Turner.

- Tijekom mog života glazba mi je jako puno značila. Znam da je tako i kod mnogih drugih. Ima tu sposobnost da vrati sretna sjećanja, da nas utješi u trenutcima tuge i odvede nas na daleka mjesta - rekao je Charles u videu iz svog ureda u Buckinghamskoj palači za specijal Apple Music 1 radija pod nazivom 'Kraljeva glazbena soba'.

Zatim je zaključio: “Ali možda, prije svega, može do te mjere podići naše raspoloženje, a tim više kada nas okupi u slavlju. Drugim riječima, donosi nam radost.”

Rekao je ponešto o svakom navedenom izvođaču i otkrio kako je obožavatelj pjesama američke zvijezde Beyoncé.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Beyoncé je toliko izuzetna da nisam mogao odoljeti a da ne uključim njezinu glazbu - rekao je Charles, a kasnije dodao: "Želio bih joj čestitati na osvojenom Grammyju za njen album".

Osim popularne pjevačice, kralj je spomenuo i poznatog jamajčanskog izvođača reggae glazbe Boba Marleyja koji je umro u svibnju 1981. godine.

- Sjećam se kada je došao nastupati u London kad sam bio mnogo mlađi i upoznao sam ga na nekom događaju - prisjetio se Charles trenutka kada je upoznao Marleyja koji mu je i dan danas u sjećanju.

- On je, naravno, imao tu čudesnu, zaraznu energiju, ali i duboku iskrenost i duboku brigu za svoju zajednicu. Uvijek se sjetim njegovih riječi: "Ljudi imaju glas u sebi." Dao je svijetu taj glas na način koji nitko tko je čuo ne može zaboraviti - dodao je.