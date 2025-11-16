"Kralj Hollywooda" pet puta se ženio, a ljubav njegova života preminula je u tragičnoj nesreći

William Clark Gable rođen je 1. veljače 1901. godine u Ohiju. Majka mu je preminula kada je imao samo 10 mjeseci, a njegov otac kasnije se ponovno vjenčao te ga je odgojila pomajka. Učila ga je pjevanju i sviranju klavira te je uz nju zavolio glazbu. Imao je 16 godina kada je prekinuo srednju školu kako bi radio u tvornici guma. Jedne je večeri pogledao kazališnu predstavu koja mu se toliko svidjela da je odlučio baviti se glumom. Htio je ostvariti svoje snove te je prihvaćao poslove u kazalištu, no sve je stalo zbog smrti njegove pomajke 1919. godine. Vratio se kući kako bi pomogao ocu. Tri godine kasnije pridružio se putujućem kazalištu, no zbog njihova bankrota je u Montani završio na ulici. Sve se promijenilo kada je upoznao glumicu i kazališnu direktoricu Josephine Dillon. Osvojio ju je na prvu i postala mu je mentorica. Iako je bila 17 godina starija od njega, nije prošlo dugo i stali su pred oltar te su se preselili u Hollywood.

Jedno je vrijeme dobivao manje uloge u filmovima, no ljubav prema kazalištu bila je jača. Odradio je nekoliko zapaženih predstava te se vratio u Los Angeles gdje je nastavio odlaziti na audicije. Odbijali su ga za glavne uloge jer su šefovi studija smatrali kako ima prevelike uši za to. Film "The Painted Desert" bio mu je prvi veliki uspjeh, nakon kojeg su ga primijetili šefovi tvrtke MGM te su mu ponudili ugovor. U filmu "Dance, Fools, Dance" imao je prvu glavnu ulogu, koja je označila prekretnicu njegove karijere. Pojavio se u brojnim hvaljenim filmovima uz Jean Harlow, Gretu Garbo i Normu Shaerer.

Tijekom snimanja "Dancing Lady" dobio je pioreju, infekciju desni zbog koje je ostao bez skoro svih zuba. Završio je u bolnici jer se infekcija proširila i na druge dijelove tijela. Film koji je snimao premašio je budžet za 150.000 dolara zbog njegovih zdravstvenih problema te ga je MGM na kraju posudio Columbia Picturesu za snimanje niskobudžetnog filma "It Happened One Night". Šuškalo se kako je ima težak temperament te su ga zato "posudili", no spostavilo se da MGM jednostavno u tom trenutku nije imao ulogu za njega. Za taj je film na kraju dobio Oscara. U to je vrijeme već bio najveće ime Hollywooda.

Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kao Rhett Butler u klasiku "Prohujalo s vihorom" pojavio se 1939. godine. To je postao njegov najpoznatiji film karijere, a zbog uloge su ga proglasili "Kraljem Hollywooda". Bio je najplaćeniji glumac zlatnoga doba Hollywooda, a iako mu je "Prohujalo s vihorom" ostala najveća uspješnica, glumio je do kraja života. Nastavio je surađivati s tvrtkom MGM, a na velikom platnu se pojavio s najvećim ljepoticama toga doba, Avom Gardner, Grace Kelly i Marilyn Monroe.

Jednu ženu nikada nije prebolio, svoju djecu nije poznavao

Clark Gable je ljubio mnoge žene, a u braku je bio pet puta. Josephine Dillon imala je 40, a on 23 godine kada su se vjenčali. Brak im je potrajao do 1930. godine, taman kada je njemu karijera cvjetala. Druga supruga bila je Maria Franklin Prentiss Lucas Langham Gable. U braku su bili osam godina, a glumicu Carole Lombard oženio je 13 dana nakon što se rastao od Marije.

Profimedia | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Upravo za Lombard rekao je kako je ona ljubav njegova života. Brak s njom smatrao je najsretnijim periodom svog života. Upoznali su se na setu filma 1932., a aferu su započeli četiri godine kasnije. Pred oltar su stali u pauzi od snimanja njegova hita "Prohujalo s vihorom". Mediji su pratili svaki njihov korak. Međutim, tragedija je prekinula sve. Carole Lombard bila je na letu iz New Yorka za Los Angeles kada se avion srušio kraj Las Vegasa. U nesreći je poginulo 22 ljudi, uključujući glumicu, njezinu majku i njezina agenta Otta Winklera, koji je bio kum na vjenčanju slavnoga para. Gable je otputovao u Las Vegas kako bi identificirao njihova tijela. Nakon mjesec dana glumac se vratio na posao, no svi su govorili kako ga je tragedija uništila.

Britansku manekenku i glumicu Sylviju Ashley oženio je 1949., no rastali su se dvije godine kasnije. Njegova peta žena bila je Kay Spreckels. Upravo Kay rodila je njihova sina četiri mjeseca nakon glumčeve smrti.

Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sa slavnom kolegicom Lorettom Young spetljao se 1935. godine dok su radili na istom filmu, a ona je ostala trudna te su dobili kćer Judy Lewis. Young je trudnoću skrivala, a 10 mjeseci nakon poroda rekla je medijima da je djevojčicu posvojila. Mnogi su odmah posumnjali da je Judy Gableova kći jer mu je jako nalikovala. Godine 1950. glumac je došao kod Lorette kako bi posjetio kćer. Poljubio ju je u čelo i kratko razgovarao s njom, a to je jedini put u životu da je Judy vidjela svoga oca.

Clark Gable imao je srčani udar 6. studenoga 1960. godine te je završio u bolnici. Liječnici su procijenili da se dobro oporavlja, no deset dana kasnije preminuo je od drugog srčanog udara. Imao je 59 godina.