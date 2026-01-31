Obavijesti

IZNENADIT ĆE GA

Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače, otkrila je

Admiral

'Ljubav je na selu' ove je godine donio brojne preokrete, a jedna od kandidatkinja koja je obilježila sezona svakako je Sanja. Njen put je publika pratila sve do dramatičnog finala, u kojem je farmer Robert priznao svoju najveću grešku.

Sanju su u emisiju prijavile kćeri, koje su htjele da njihova majka pronađe sreću. Prvo je bila kod Josipa Ercegovića iz Bilica, ali on je nije odabrao za svoju farmu. Ipak, Sanja je dobila drugu priliku kod Roberta, koji je kasnije priznao da mu je njen dolazak bio ispunjenje želje jer mu se svidjela već na prvim susretima. Ipak - nije ju pozvao na romantično putovanje.

Foto: RTL

No, čini se kako su on i Sanja danas u dobrim odnosima te da će se uskoro i vidjeti.

- Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače. Još uvijek smo prijatelji jer se nismo još niti mogli upoznati kako treba. Trebam uhvatiti vremena da odletim tamo. Imam kratke vremenske pauze, svega nekoliko dana, a s obzirom na to da sam prodala svoje biznis s ugostiteljstvom, sada sam u planovima za novi posao. Bilo kako bilo, veselimo se našem susretu - rekla je Sanja za RTL.

ROMANTIČNA GESTA Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
Foto: RTL

Rekla je kako joj je zbog showa porasla popularnost.

- Iako je meni to sve normalno jer sam bila puno prije po časopisima, snimala sam intervjue zbog svojeg posla, a u mlađim godinama sam bila misica. No, dobila sam i nove udvarače. Ima dobrih kandidata, to se odmah po komunikaciji, s jednim sam ušla u razne poslovne ideje. Pozvao me i da dođem kod njega u Opatiju, ali nemam vremena - ispričala je.

