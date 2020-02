Bitka 'teškaša' za Oscara: Više volim glumce koji suzdrže suze

Ove godine u bitku za Oscara za najboljeg glumca ulazi nekoliko holivudskih 'teškaša'. Dovoljno je samo pogledati popis i sve je jasno. U utrci za zlatni kipić bit će Antonio Banderas (59), Leonardo di Caprio (45), Joaquin Phoenix (45), Adam Driver (36) i Jonathan Pryce (72).

Antonio Banderas snimio je prošle godine film 'Bol i slava', a režiju potpisuje čovjek koji ga je i proslavio i kojem mora zahvaliti na svemu što danas ima. Riječ je o Pedru Almodovaru koji je i sam priznao da je uvijek, kad bi čitao scenarije zamišljao mogu li se i njih uklopiti Penelope Cruz i Antonio Banderas.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U ovom filmu glumi scenaristu i redatelja koji živi za to da snimi film, ali prestao je raditi zbog fizičkih i duševnih boli. Osvrće se u prošlost i naviru mu živa sjećanja na mladost, osjećaje prema majci, prve ljubavi, razočaranja, trenutke sreće i razočaranja, a sve to vodi ga do važnih spoznaja o životu i umjetnosti. Kako kaže, nakon što je preživio srčani udar prije nekoliko godina, medicinska sestra mu je rekla:

- Znate, srce je skladište osjećaja i vjerojatno ćete se idućih tjedana i mjeseci osjećati tužno. Bila je u pravu. Sebe sam doživljavao čvrstim muškarcem, ali od tada često sebe uhvatim kako šmrcam nad nekim filmom ili knjigom. Neki će reći da sam lud, ali to je bila jedna od važnijih stvari koja mi se dogodila u životu - kaže Banderas.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, to mu nije puno pomoglo u ovom filmu. Jer Almodovar traži od muških uloga da nikad ne plaču. Banderasu je prije početka snimanja filma rekao:

- Ne znam kako bih to opisao, ali nakon što si imao srčani udar, jako si se promijenio i ne želim da to skrivaš. Jer to što glumiš u filmu bit će vrlo blizu duševnih boli koje si proživio nakon bolesti. Ipak, Banderas pamti Almodovarove riječi kad opisuje muške likove u svojim filmovima.

- Uvijek je govorio: 'Ne želim vlažne emocije. Glumci vole plakati jer mislite da je to demonstracija prave glume. ... Više volim glumce koji zapravo suzdržavaju suze.' I na kraju se toga pridržavao i u ovom filmu i zato je zaradio nominaciju.

Foto: Francesco Guidicini/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

I ove godine u konkurenciji za Oscara je Leonardo DiCaprio. Igra glavnu ulogu u filmu 'Bilo jednom u … Hollywoodu', a redatelj Quentin Tarantino u film je pozvao i fenomenalnog Brada Pitta. Film govori o Los Angelesu 1969., u kojem se sve mijenja, a TV zvijezda Rick Dalton, kojeg glumi DiCaprio i njegov dugogodišnji kaskader Cliff Booth, kojeg igra Brad Pitt, probijaju se kroz industriju koju teško više mogu prepoznati. Film odaje počast kraju zlatnog holivudskog doba.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Svakako je najzanimljivije kako su se na setu slagala dvojica trenutačno najslavnijih glumaca na svijetu. Tim više jer im je ovo prvi dugometražni film u kojem igraju zajedno i teško je i zamisliti dvije veličine od kojih jedan ima manju ulogu.

- Ono što je bilo vrlo zanimljivo u radu s Bradom bila je ta neobična udobnost i lakoća koju smo zaista obojica osjetili igrajući sve zajedničke scene. Kliknuli smo od prve. Nismo se trebali uopće puno pripremati. Razgovarali bi o scenariju i instinktivno smo znali dinamiku i odnos među likovima, kako se ti dečki odnose jedan prema drugome. Obojica smo bili u sličnim situacijama i uspostavljali takve odnose s kolegama. Osim toga, oba lika u filmu se često razdvajaju i pričaju svoje sporedne priče, da bi se opet povezali u fabuli i nastavili zajedno - govori DiCaprio.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Kako je rekao, i sam je veliki obožavatelj filmova koji pričaju priče o filmskoj industriji, a ovako zanimljiv film mogao je napraviti samo netko poput Tarantina.

- Brad i ja puno smo improvizirali u filmu, ali naš partnerski odnos je odmah započeo. Odlučio sam se da moj lik bude tip koji ima velikih problema s alkoholom i spoznaje da je smrtan i da je sve prolazno – i njegova karijera i njegov život. A Brad mi je pomagao savjetima. Puno smo se dogovarali i razgovarali. Osim toga, u to vrijeme glumci i njihovi dubleri i kaskaderi doista su bili bliski prijatelji. Tako sam shvatio da Brad u filmu nije samo moj pomoćnik, vozač i zaštitar. On je i moj psihoterapeut, govori DiCaprio o odnosu s kolegom koji kaže da je iznimno zadovoljan što je dobio naizgled manju, ali ne manje važnu ulogu. Uostalom, i on je nominiran u kategoriji sporednih muških uloga i bit će zanimljivo vidjeti tko će od njih dvojice u nedjelju navečer bolje proći.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Adam Driver nominiran je za film 'Marriage Story'. I on se bavi životima umjetnika. Film govori o raskidu braka i raspadu obitelji na sasvim drugačiji način. Adam Driver igra Charliea Barbera uspješnog kazališnog redatelja u New Yorku. Njegova kazališna trupa radi predstavu u kojoj glumi njegova supruga Nicole, bivša zvijezda tinejdžerskih filmova. Igra ju Scarlett Johansson.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Par se suočava s bračnim problemima i posjećuje bračnog savjetnika koji im sugerira da si međusobno napišu što im se sviđa kod onog drugog. Nicole je previše neugodno da bi čitala naglas svoje pismo i ne ode na savjetovanje. Bit će zanimljivo vidjeti kako se Adam Driver snašao u sasvim drugačijoj ulozi od onih po kojima je do sad bio poznat. A bilo ih je mnogo. U posljednjih osam godina

Adam Driver surađivao je s mnogim poznatim redateljima. Igrao je Kyla Rena u 'Ratovima zvijezda' u tri nastavka – 'Posljednji Jedi' i 'Uspon Skywalkera' i 'Sila se budi', pa s braćom Cohen 'U glavi Llewyna Davisa', a tu su i Scorseseova 'Tišina' i Spielbergov i 'Lincoln', i glavna uloga ulogu u Jarmushevom 'Patersonu'… No redatelj Noah Baumbach ga obožava i ovo je nakon 'Francis Ha', 'Dok smo mladi' i 'The Meyerowitz Stories', njihova četvrta suradnja.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Zanimljivo je kako Driver i sam priznaje da je u glumi završio slučajno.

- Zapravo sam krenuo na audiciju za studij glume na Juilliard u Chicagu, ali me nisu primili. I onda sam život uglavnom provodio u kući svojih roditelja ne radeći baš ništa jer nisam znao kud bih sa sobom. Jednog dana shvatio sam da moram nešto napraviti, pa sam se javio u marince kako bih dobio na samopoštovanju jer sam previše vremena provodio u McDonald'su. Kako je rekao, vojska ga je naučila puno o smislu i ljudskoj psihi.

- Samo u vojsci možete upoznati ljude u dušu jer ste s njima 24 sata na dan. Nigdje nisam sreo toliko požrtvovnosti i moralne snage kao kod svojih kolega. Malo kad u životu imate priliku upoznati ljude u koje možete imati neograničeno povjerenje.

Uz Drivera, naravno, u kategoriji glavne glumice, nominirana je i Scarlett Johansson, pa će i tu biti zanimljivo vidjeti tko će od njih dvoje ponijeti kući vrijedno priznanje.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Gotovo je zapanjujuća sličnost Jonathana Prycea s aktualnim papom Franjom. Ali nije to jedina glumčeva kvaliteta. Doista je maestralno utjelovio kardinala Bergoglia u filmu 'Dvojica pape'. Jednako kao što je legendarni Anthony Hopkins uvjerljivi papa Benedict. Nimalo omiljen, zvali su ga Papa-Ratzi prema njegovom prezimenu Ratzinger i smatrali ga vrlo konzervativnim, pa nije bio previše ni omiljen među vjernicima. Uostalom, još i danas je zanimljivo vidjeti zašto je Ratzinger otišao u mirovinu i tako završio pontifikat prije smrti, te kakav je bio odnos između pape Franje i Benedicta u prvim godinama nakon umirovljenja.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Govorilo se da je dio Vatikana ostao vjeran Ratzingeru i da su novog papu minirali. Ovaj film zapravo vraća nas u 2012. i razgovore koje su Benedikt i kardinal Bergoglio vodili na temu stanja u Katoličkoj crkvi, o njezinoj budućnosti i kako će njih dvojica ostati upamćeni u budućnosti. Hoće li ovaj film donijeti Oscara Pryceu za glavnu ili sir Anthony Hopkinsu za sporednu? Teško pitanje - zavrijedila su ga obojica.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

O Joaquinu Phoenixu i njegovoj ulozi Jokera ne treba više ništa reći, osim da je ovaj glumac udahnuo život negativcu na nevjerojatan način. Drastičnom dijetom kojoj se podvrgnuo prije snimanja, poigrao se i s vlastitom psihom dovodeći se do ruba psihičke i fizičke izdržljivosti samo zato da bi pred kamerama bio što uvjerljiviji.

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

Problem je što je Heath Ledger dobio Oscara za svoju verziju Jokera 2009. godine i to posthumno, budući da je umro od predoziranja nekoliko tjedana nakon što je završio sa snimanjem filma. Phoenix je zato imao mnogo teži zadatak koji je maestralno odradio. Hoće li i drugi put 'Joker' dobiti Oscara u natjecanju s Leonardom DiCapriom, Adamom Driveom, Antoniom Banderasom i Jonathanom Pryceom?

Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL

