'Film Joker ne bi trebao dobiti Oscara zbog poruke koju šalje'

Mislim da je film izvanredan, ali sveukupno moralno suspektan. Zbog poruke koju šalje, ne mislim da bi Akademija trebala odati priznanje filmu s tako kontroverznim elementima. Općenito, 'Joker' je toliko uznemirujuć da nisam mogao glasati za njega, komentar je jednog člana žirija za dodjelu najvažnije filmske nagrade na svijetu. Anketu je ovih dana proveo portal Hollywood reporter.

Drugi član žirija je otišao korak dalje. Pita se kakav će učinak ovaj film imati na javnost i hoće li se neki, kako je rekao, 'očajni sociopat' inspirirati Jokerom i krenuti u osvetnički pohod, u svijetu u kojem je oružje dostupnije nego ikad, a nasilje naša svakodnevica. To su tek neke od sve lošijih kritika filma koji je ove godine nominiran u čak 11 kategorija. Ravnodušnih nema, dapače, komentari su oštro podijeljeni između onih koji 'Jokera' silno hvale, i onih koji ga silno kritiziraju. Slično je i s prosječnim kinogledateljima kao i s filmskim profesionalcima i filmskim kritičarima.

Osim toga, i sam glavni glumac Joaquin Phoenix (45) vrlo je loše reagirao kad ga je filmski kritičar 'Telegrapha' Robbie Collin pitao brine li ga da bi novi film 'mogao perverzno nadahnuti upravo takve ljude da povuku poteze koji bi mogli imati tragične posljedice'? Phoenix je odgovorio protupitanjem: 'Zašto? Zašto bi ...? Ne, ne', te se naglo ustao i otišao. Agenti Warner Brosa sat vremena su ga uvjeravali da se mora vratiti i odgovoriti na pitanje, što je na kraju i učinio uz objašnjenje da ga je uhvatila panika jer nikad nije razmišljao o tome.

Film je u kinodistribuciju krenuo prošle jeseni i oborio je rekord. U samo prvom vikendu prikazivanja u američkim kinima, zaradio je vrtoglavih 96.000.000 dolara. Do danas, nakon samo četiri mjeseca prikazivanja, film je širom svijeta zaradio ukupno nevjerojatnih milijardu dolara.

Naravno, rasprodaji karata pripomogla je nehotično i losangeleška policija koja je objavila da će ispred svake kinodvorane, na svakoj projekciji biti po jedna patrola kao osiguranje. Tvrdili su da je FBI dobio upozorenje o mogućem napadu, a nisu željeli da se ponovi 2012. godina kad je u Aurori u Coloradu masovni ubojica James Holmes ušao u kinodvoranu i ubio 12 ljudi. Mnogi su tvrdili da je bio inspiriran likom Jokera, čak da je tako bio i odjeven, iako se kasnije dokazalo da to nije istina.

Naime, lik Jokera, stripovskog junaka, već je 2008. zahvaljujući Heathu Ledgeru, koji ga je tad igrao u filmu 'Vitez tame' postao kulturna ikona – klaun koji izaziva jezu. Kad su pitali Ledgera kako bi opisao Jokera u nekoliko riječi, rekao je:

- Klaun, psihopat, masovni ubojica, šizofrenik bez suosjećanja.

Da bi se pripremio za tu ulogu Ledger se mjesec dana zatvorio u hotelsku sobu da bi smislio Jokerovo držanje, glas i osobnost, a vodio je i dnevnik u koji je bilježio Jokerove misli i osjećaje. A onda ubrzo nakon završetka snimanja, 22. siječnja 2008. godine Ledger je umro od predoziranja lijekovima. Na idućoj dodjeli 2009. godine, upravo je Ledgeru posthumno dodijeljen Oscar za lik Jokera. Postao je prvi glumac koji je dobio Oscara za ulogu stripovskog junaka.

Sada, 11 godina kasnije, sve se glasnije priča o mogućnosti da Joaquin Phoenix ponovi taj uspjeh. Jer čak i najžešći kritičari filma 'Joker', priznaju da je ovo Phoenixova uloga života. Kao i Ledger, i Phoenix se vrlo ozbiljno pripremao za ovaj film. Za razliku od 'Viteza tame' u ovom filmu Joker nema protivnika – nema Batmana.

Stoga je morao smisliti kako će kreirati lik koji će dva sata držati publiku prikovanu uz ekrane. Morao se osloniti na Jokerovo mentalno stanje, a kako je rekao, nije želio kopirati ni jednog filmskog psihopatu koji se prije njega pojavio na filmskom platnu.

- Privlači me ideja da Jokeru pristupim na svoj način, rekao je Phoenix, a kritičari kažu da se to isplatilo. Ipak, na redatelj Todd Phillips rekao je da je nijemi film 'Čovjek koji se smije', iz 1928. godine bio djelomična inspiracija Phoenixu za Jokerov zastrašujući osmijeh. Nadalje, da bi mogao igrati Jokera, koji je u stripu vrlo mršav, Phoenix se podvrgnuo iscrpljujućoj dijeti.

- Prvo što sam učinio bilo je mršavljenje. Mislim da sam stvarno s tim počeo. A onda je to počelo utjecati na moju psihu. Smršavio sam 23,5 kilograma i kad sam jednom došao do željene težine, budio sam se svako jutro i jurio na vagu da vidim jesam li dobio koji dekagram. To je doista poremećaj. Osim toga stalno sam bio nervozan jer sam bio gladan. A onda sam shvatio da s tijelom mogu raditi neke pokrete koje prije nisam mogao, pa je tako došlo do ideje da će pokret biti važan dio lika. Sve to me mentalno povezalo s likom Jokera, rekao je Phoenix koji je tako kreirao glavnog junaka da mu se ne može definirati vrsta poremećaja i njegovo ponašanje je sasvim nepredvidivo.

Sve to doista je razlog da film pogledaju čak i oni koji nisu ljubitelji fikcije, nasilja i izmišljenih glavnih junaka. No, mnogi smatraju da su vrlo male šanse da bi Akademija bila spremna nagraditi Phoenixa Oscarom, unatoč maestralnoj ulozi, tim više jer je Oscara za istu ulogu ne tako davno dobio Heath Ledger.

Osim toga, mnogi su primijetili da je dosadašnji uspjeh filma sigurno i posljedica vrlo pažljivo smišljene reklamne kampanje u koju je ulupano – e to se još uvijek ne zna. Ako se zna da je budžet filma bio navodno 55 milijuna dolara, što je doista zanemarivo u odnosu na – primjerice – 'Viteza tame' koji je 2008. snimljen za 180 milijuna dolara, onda je na marketing vjerojatno potrošeno malo novca.

Policija iz Los Angelesa još nije otkrila odakle im informacija o mogućem napadu na kinodvorane u listopadu prošle godine. Moglo bi se čak posumnjati da je i to bilo djelo hrabrih marketinških lisaca. Uostalom, preostaje nam čekati do nedjelje i najvažnijeg filmske manifestacije na svijetu, kad će biti jasnije koliko je 'Joker' doista dobar, ako su Oscari nekome uopće mjerilo kvalitete i poticaj da ode pogledati neki film.

