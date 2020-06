Kralj pornića Ron Jeremy (67) je optužen za silovanje triju žena

<p>Kralj pornića <strong>Ron Jeremy</strong> (67) optužen je za silovanje triju žena i seksualni napad na četvrtu, objavili su u utorak tužitelji Los Angelesa.</p><p>Jeremyja, jednu od najvećih zvijezda pornografskih filmova, koji je glumio u više od 1700 filmova tog žanra, zadnjih godina prate optužbe za napade i nije poželjan na događajima koje organizira ta industrija.</p><p>Optužen je za četiri odvojena incidenta koji sežu sve do 2014. Tri su se dogodila u istom baru u zapadnom Hollywoodu, od 2017. do 2019., navodi tužiteljstvo. Navodno silovanje 2014. dogodilo se u kući u istoj četvrti Los Angelesa.</p><p>Navodne žrtve bile su u dobi od 25 do 46 godina. Odvojeni slučaj iz 2016. odbačen je zbog nedovoljno dokaza. Bude li osuđen, Jeremy bi mogao dobiti maksimalnu kaznu od 90 godina do doživotnog zatvora.</p><p>Jeremy, pravim imenom <strong>Ronald Jeremy Hyatt,</strong> glumio je u 'Dubokom grlu II.' i filmu 'John Bobbitt Uncut'. Tužitelji su tražili da mu se odredi jamčevina od 6,6 milijuna dolara.</p>