'Kralj sevdaha' Damir Imamović predstavlja novi album u petak u zagrebačkom Kerempuhu

Damir Imamović, popularni 'kralj sevdaha' promovira svoj album 'The World and All That It Holds' u petak, 29. rujna, u zagrebačkom kazalištu Kerempuh, objavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

Imamović je bosansko-hercegovački glazbenik, pjevač, kompozitor i interpretator tradicionalne bosanske sevdalinke. U Kerempuhu će nastupiti sa svojim bendom u sastavu: Nenad Kovačić (udaraljke), Ivana Đurić (violina) i Ivan Mihajlović (bas). O kvaliteti najnovijeg izdanja najbolje govori to što ga je britanski Guardian proglasio albumom mjeseca.

Odrastajući u porodici sevdalinskih bardova (Zaim Imamović djed, Nedžad otac), Damir Imamović je rano upoznao svijet tradicionalne glazbe. Na svoj vlastiti sevdalinski put krenuo je početkom 2000-ih, ponukan poznanstvom s Farah Tahirbegović, pjevačicom benda Dertum.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Prvi album snimio je 2006., nakon čega je uslijedila serija nastupa u BiH i regiji, a kasnije i diljem Europe, do Kine, SAD-a i Indije. Surađivao je s brojnim cijenjenim glazbenicima. a ove godine je u suradnji s bosansko-američkim književnikom Aleksandrom Hemonom za proslavljeni 'Smithsonian Folkways' izdao album 'The World and All That it Holds'.

Dobitnik je nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, između ostalih i 'Najbolji umjetnik Europe' na dodjeli Svjetskih glazbenih nagrada za 2021. u organizaciji britanskog glazbenog magazina 'Songlines'.