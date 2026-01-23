Kralj talk show emisija ženio se osam puta, posljednju suprugu nije ni spomenuo u oporuci

Još odmalena Larry King je sanjao o karijeri radijskog voditelja. Otac mu je preminuo kada je Larry bio još dječak, a zbog teške obiteljske situacije izgubio je i interes za školom. Jedva je završio srednju školu, a jedno je vrijeme radio kao poštar kako bi majci pomogao s financijama. Slučajni susret s voditeljem CBS-a promijenio mi je život. King mu je ispričao čime bi se želio baviti, a voditelj mu je savjetovao da se preseli na Floridu jer je tamošnje tržište raslo te su medijske kuće zapošljavale i voditelje bez prijašnjeg iskustva i obrazovanja.

Prvi posao Larryja Kinga na radiju bio je na postaji WAHR u Miamiju. Isprva je radio kao čistač te čitav niz poslova, a iskoristio je priliku 1957. godine kada je jedan od voditelja dao otkaz te su Kingu dali šansu da ga zamijeni. Oduševio je šefa radijske postaje, koji ga je nakon samo nekoliko dana postavio za redovnog jutarnjeg voditelja. U to je vrijeme koristio svoje pravo ime Larry Zeiger, no prije prve službene smjene odabrao je ime Larry King po kojem ga je kasnije poznavao čitav svijet. Dugo je godina radio na radiju, sve dok ga Jackie Gleason, slavna voditeljica, nije upoznala sa svijetom televizije. King je kasnije u brojnim intervjuima zahvaljivao upravo njoj što ga je naučila mnogočemu.

Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

Godine 1971. Kinga je bivši poslovni partner optužio za krađu, a zbog skandala je izgubio sve poslove na kojima je u to vrijeme radio. Iako su optužbe na kraju odbačene, voditelj se našao u financijskim problemima i dugovanju. Godinama je radio na tome da si vrati karijeru na pravi put, a tek krajem 70-ih mu je to i uspjelo. Pokrenuo je emisiju "The Larry King Show", koju je prenosilo preko 500 radijskih postaja. Emisija ga je dovela i do CNN-a i showa "Larry King Live". Tijekom idućih 25 godina, King je prikupio veliku bazu obožavatelja, a njegove emisije prenosile su se diljem svijeta. Osim što je bio voditelj, posuđivao je glas u animiranim filmovima te je objavio autobiografiju.

Kralj talk show emisija sudbonosno 'da' izrekao je osam puta, a imao je sedam žena. Srednjoškolsku ljubav Fredu Miller oženio je 1952., a bračna sreća trajala je godinu dana. Nakon nje stao je pred oltar s Annette Kaye, s kojom je kratko bio u braku. S Playboyevom zečicom Alene Atkins vjenčao se dva puta, a brak se konačno raspao 1972.

The Brent Shapiro Foundation | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Zatim se oženio s Mickey Sutphin, s kojom je bio u braku od 1963. do 1967., pa ga je zavela Sharon Lepore od 1976. do 1983. te Julie Alexander s kojom se vjenčao 1989. i bio tri godine u braku. Skrasio se 1997. sa Shawn Southwick. Trajali su godinama, ali su i u više navrata podnosili papire za razvod.

Netom prije smrti, Larry King se namjeravao rastati od supruge, no preminuo je prije nego što je postupak službeno započet. Nije ju spomenuo ni u oporuci, koju je ona nakon njegove smrti pokušala osporiti. Preminuo je 23. siječnja 2021. nakon borbe s koronavirusom. Imao je 88 godina.