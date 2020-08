Kraljevi ekstrema: Alves postao Barbie, Rourke se boji starenja, a Katie Price ima jezive ožiljke

Neki nikako ne priznaju da su bili na plastičnim operacijama pa ostaje nepoznanica što su radili na sebi, dok su drugi zbog karijere posrnuli za mladolikom izgledom. Bilo kako bilo, nešto je ovdje očito krenulo po zlu

<p>O plastičnim operacijama bogati i slavni sve su više ovisni. Žele biti savršeni i zadržati mladolik izgled kako bi pod svjetlima reflektora izgledali bolje i privlačnije. No mnogi nemaju granica. S operacijama idu do te mjere da ne znaju može li im tijelo više ijednu prihvatiti.</p><p>Mnogi se pitaju postoji li bilo što na njemu a da je još prirodno. Brazilac <strong>Rodrigo Alves</strong> (37) ponosno može preuzeti titulu ovisnika o plastičnim operacijama. Ranije je dobio nadimak “ljudski Ken”, a jednom je prilikom priznao kako su ga dobro plaćali da bude u toj ulozi.</p><p>- Morao sam održavati takav stil. Kosa mi je morala biti izblajhana, bez izrasta, morao sam biti mršav i nositi raznobojna odijela kako bih opravdao očekivanja drugih - ispričao je Alves svojedobno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljudski 'Ken' napravio mačkaste oči</strong></p><p>Imao je više od 70 operacija na koje je potrošio više od 650.000 dolara. Između ostalog, imao je deset operacija nosa, nekoliko face-lifta, implantate u stražnjici, presađivali su mu kosu, odstranjivali rebra, “ubacivali” filere za ruke kako bi izgledalo kao da ima mišiće, a operacijama je došao do lažnih trbušnjaka. Brazilac se nakon uklanjanja četiriju rebara požalio da ih je htio maknuti šest zbog ljepšeg struka, no doktori su to odbili napraviti. Zbog operacija je imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Nakon šeste operacije nosa pojavila mu se gangrena, neko vrijeme nije mogao disati, a morao je popravljati i bradu zbog infekcije. Počela mu je otpadati kosa, što mu je najteže palo.</p><p>U nekim situacijama nije znao može li mu tijelo više podnijeti tolike operacije. No nije stao. Htio si je ispuniti životnu želju, što mu je naposljetku uspjelo. Rodrigo je postao žena i preimenovao se u Jessica.</p><p>Stavio je silikone u grudi, povećao stražnjicu i stavio ekstenzije kose. Zadovoljan je izgledom, a najveća podrška u transformaciji mu je obitelj. Pokušavao je snaći se u muškom tijelu, ali to ga je činilo nesretnim i depresivnim. Tvrdi kako mu još malo nedostaje da bude potpuno zadovoljan.</p><p>- Trebam još dvije ili tri operacije kako bih završio svoju transformaciju. Kasnije, kunem se, prestajem - odlučan je Alves.</p><p>Kada svoju transformaciju dovede do savršenstva, onako kako je zamislio, ostaje mu još jedna neostvarena želja. Alves želi postati majka.</p><p>- Razvio sam se kao osoba i ljudsko biće. Rodio sam se kao transrodna žena. Oduvijek sam znao da sam žena, igrao sam se s lutkama i bio u kontaktu sa svojom ženskim stranom. Potrebno je voljeti sebe. Sada bih volio imati dijete i biti s nekim tko me prihvaća onim što jesam - ispričao je Rodrigo. S drugim transrodnim osobama još se nije susreo. Često nailazi na kritike zbog svojeg izgleda, ali ga ne dotiču. Osim toga, ima cijelu “vojsku” pratitelja koji uvijek stoje uz njega. Apeliraju na druge neka ga ostave na miru jer nikome nije učinio ništa nažao - on samo želi živjeti svoj život.</p><h3>Lil’ Kim</h3><p>Nećemo pogriješiti ako repericu <strong>Lil’ Kim</strong> (46) nazovemo “ženom s tisuću lica”. Operirala je jagodice, bradu, nos i zategnula oči, a neki su uvjereni kako se podvrgnula izbjeljivanju lica. Prije nekoliko godina priznala je kako želi biti savršena pa je zato otišla pod nož, a nos je operirala jer joj ga je bivši dečko navodno slomio. Na operacije je potrošila oko 19 milijuna dolara. Dotična je sklona i nošenju perika u raznim bojama i prenapadnom šminkanju.</p><h3>Lara Flynn Boyle</h3><p>Tijekom 90-ih bila je seks-simbol, a do danas se glumica Lara Flynn Boyle (50) potpuno unakazila. Njezina ovisnost o tretmanima botoksom uzela je maha i umjesto da izgleda mlađe, glumica izgleda desetak godina starije. Plastični kirurg Paul S. Nasif svojedobno je rekao kako je Boyle operirala nos, povećala usnice, ubrizgavala botoks, stavila filere u obraze te podizala obrve i napravila face-lifting. Amerikanki je lice sve natečenije i veće što je starija, a usne su joj ogromne pa se javnost često izruguje na njezin račun i ističe kako sliči ribi.</p><h3>Katie Price</h3><p>Da je bar stala na silikonima u grudima. Britanska starleta <strong>Katie Price</strong> (43) nije se suzdržavala od plastičnih operacija iako su posljedice za nju bile opasne po život. Nakon što je nebrojeno puta zatezala lice, nakon zadnje operacije gotovo su joj otpale uši. Bila je u strašnim bolovima. Bilav je i na podizanju i povećanju grudi i stražnjice, povećanju usana te smanjenju nosa. Nakon operacija ni mobitel joj nije prepoznao lice, a nije se mogla sjetiti šifre. Danas Katie ima jezive ožiljke.</p><h3>Mickey Rourke</h3><p>Nekad je slovio za jedno od najpoželjnijih lica Hollywooda, danas je glumac <strong>Mickey Rourke</strong> (67) izobličen. Nos je operirao pet puta, popunio je usne, zategnuo lice, stavio implantate na jagodične kosti... Prvi put je operirao nos zbog boksa, kojim se profesionalno bavio. I druge operacije bile su zbog ozljeda u ringu. Slomio je rebro, prst na nozi, jagodičnu kost i pregrizao je jezik. Naposljetku je sa svim sitnim “intervencijama” pretjerao i postao ovisan o plastičnim operacijama. Često je u intervjuima isticao da se boji starenja, a dostojanstveno starenje kod njega nije dolazilo u obzir.</p><h3>Donatella Versace</h3><p>Apsolutna pobjednica u deformaciji lica je modna dizajnerica <strong>Donatella Versace</strong> (65). Nitko sa sigurnošću ne zna reći što je sve radila na sebi. Godine 2005. pojavila se tamnija i punijih usana. Nagađalo se tri godine poslije da je prestala s filerima, ali nitko nije vjerovao. Osam godina kasnije ipak je priznala da koristi botoks. Od 2014. njezina koža je naočigled voskasta, a obrve su niže na licu nego prije. Danas se Donatella ističe i platinasto plavom kosom.</p><p>- Ne vjerujem da je moguće ostariti prirodno. Ne vjerujem u prirodnu ljepotu kod žene - rekla je ona u jednom od intervju.</p><p> </p>