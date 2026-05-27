Kraljevska drama na ekranu: Serija 'Maxima' oživljava kontroverzni put do prijestolja

Ljubitelji dvorskih intriga i priča koje izgledaju kao da su ispale iz bajke dobili su novu poslasticu. I druga sezona dramske serije "Maxima", svojevrsnog nizozemskog odgovora na globalni fenomen "Kruna", zaranja u turbulentan život argentinske ekonomistice Máxime Zorreguiete, čija je ljubavna priča s tadašnjim nizozemskim prijestolonasljednikom Willem-Alexanderom uzdrmala jednu od najstarijih europskih monarhija. Serija, temeljena na bestseleru nizozemske novinarke Marcie Luyten, istražuje put žene koja se našla rastrgana između ljubavi svog života i mračne političke prošlosti vlastite obitelji. Drugu sezonu možete pratiti na programu HRT-a od večeras.

Od Wall Streeta do sudbonosnog susreta

Prije nego što je postala kraljica, Máxima Zorreguieta gradila je impresivnu karijeru u svijetu financija. Rođena u Buenos Airesu, kći utjecajnog političara i veleposjednika Jorgea Zorreguiete, nakon diplome iz ekonomije preselila se u New York, gdje je radila za ugledne banke poput Deutsche Bank. Njezin život doživio je filmski preokret u travnju 1999. godine na proljetnom sajmu u španjolskoj Sevilli. Tamo je na jednoj zabavi upoznala visokog, plavokosog muškarca koji joj se predstavio samo kao "Alexander". U početku nije imala pojma da stoji pred budućim kraljem Nizozemske, a kada joj je kasnije otkrio svoj pravi identitet, mislila je da se šali.

No, veza je brzo postala ozbiljna. Willem-Alexander počeo je letjeti u New York kako bi njegovali svoju romansu, a kako bi pobjegli od medijske pažnje, Máxima se uskoro preselila u Bruxelles. Tamo je, daleko od očiju javnosti, počela učiti nizozemski jezik i pripremati se za život koji je nije mogao pripremiti ni jedan posao na Wall Streetu. Zaruke su objavljene 2001. godine, no umjesto slavlja, par se našao u središtu političke oluje.

Shakespearovska drama u Haagu

Glavni izvor kontroverzi bila je politička prošlost Maximinog oca. Jorge Zorreguieta služio je kao ministar poljoprivrede u vladi argentinskog diktatora Jorgea Rafaela Videle tijekom zloglasnog "Prljavog rata" (1976.-1983.), režima odgovornog za nestanak i smrt do 30.000 ljudi. Ova činjenica izazvala je bijes u Nizozemskoj, zemlji s dubokim sjećanjima na patnje pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu. Brak je prijetio izazvati ustavnu krizu, jer ga je morao odobriti parlament.

Producentica serije Rachel van Bommel ističe kako je upravo ta stvarna životna drama bila ključna za projekt.

​- U njihovoj priči postoji shakespearovska kvaliteta. Nije sve bilo sretno kad su se upoznali. Čim je tisak otkrio tko je Maximin otac, u Nizozemskoj je započela velika rasprava. Nama kao producentima ta organska drama bila je od velike pomoći - izjavila je van Bommel za Variety.

Scenaristica Marnie Blok dodaje kako je Máxima bila suočena s nemogućim izborom.

​- Uvijek je bila vrlo odana svojoj obitelji i ocu, kojeg je obožavala. Međutim, kad je došlo vrijeme, morala je birati između odanosti obitelji i odanosti svojoj ljubavi. To je moralo biti doista teško.

Nakon službene istrage koju je pokrenuo nizozemski parlament, zaključeno je da je Zorreguieta morao biti svjestan zločina koji su se događali. Donesena je bolna odluka: mogao se oženiti, ali njezin otac nije smio prisustvovati vjenčanju. Iz solidarnosti sa suprugom, ni Maximina majka nije došla na ceremoniju.

Autentičnost kao ključ uspjeha

Kako bi što vjernije prikazali kompleksnost priče, producenti su inzistirali na autentičnosti. Ključni korak bio je odabir argentinske glumice Delfine Chaves za ulogu Máxime.

​- Odmah smo znali da Maxima mora biti iz Argentine. Budući da smo se vraćali u prošlost, morali smo otići u Argentinu i publici dočarati zemlju iz koje potječe. U Argentini je obitelj najveća vrijednost, što je dodatno pojačalo dramu trenutka kada netko mora birati između svoje obitelji i novog života - objasnila je producentica van Bommel.

Serija je snimana na lokacijama u New Yorku, Španjolskoj, Belgiji i Nizozemskoj, dok su sekvence iz Buenos Airesa većinom snimljene u Europi zbog arhitektonske sličnosti. Redateljica Saskia Diesing, koja se i sama kao dijete preselila iz Njemačke u Nizozemsku, osjetila je osobnu povezanost s pričom.

​- Cijela ta borba s odgovornošću za prošlost svog naroda ili obitelji učinila mi je priču vrlo privlačnom. Želimo stvoriti emotivan, iskren i intiman portret Máxime, dostupan širokoj publici, ali istovremeno ne gurati manje lijepe događaje iz njezine obiteljske povijesti pod tepih, već ih iznijeti na svjetlo.

Više od kraljevske bajke

Iako se temelji na stvarnim događajima, serija je dramatizacija, a ne dokumentarac. Kreativni tim odlučio je ispričati priču iz Maxine perspektive, dopuštajući gledateljima da osjete njezine unutarnje borbe bez nametanja političkih stavova. Čini se da je takav pristup urodio plodom, jer serija privlači i mlađu publiku koja nije upoznata s nizozemskom kraljevskom obitelji ili argentinskom poviješću. Priča o ljubavi, žrtvi i srazu kultura pokazala se univerzalno privlačnom.

Uspjeh prve sezone već je potaknuo produkciju druge, koja će se baviti pripremama za vjenčanje i prvim godinama braka. S obzirom na bogatu povijest nizozemske kraljevske obitelji, uključujući nedavne prijetnje mafije prijestolonasljednici Amaliji, materijala za buduće sezone zasigurno neće nedostajati. "Maxima" dokazuje da stvarne životne priče često sadrže više drame, strasti i intrige od bilo koje fikcije.

*uz korištenje AI-ja