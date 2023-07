Kraljevska obitelj objavila novu fotografiju princa Georgea

RASPLAKAO ZAGREB

Slavnić održao emotivni govor na sahrani Novosela: 'Mogu reći da se takav više nikad ne rađa'

Tko je on, zapravo, iznutra, bio? Na dan utakmice bi me pitao bi me "Moka, šta će večeras biti?", a ja bih mu odgovorio "veselo veče, kao i uvijek", sjetio se Zoran Moka Slavnić na pogrebu Novosela