Kraljevska obitelj prije svega je brend, koji se dobro prodaje...

Ni dan nakon velikog slavlja euforija 'kraljevsko vjenčanje' nije splasnula. Dapače, postala je možda i veća. Gotovo sve britanske dnevne novine imale su specijalne fotopriloge koje sadrže najsitnije detalje kraljevskog vjenčanja, koje su Britanci već od jutra prelistavali. Foto: Supplied by Vantage News/PIXSELL/PIXSELL Meghan Markle (36) je na Britance, sudeći prema reakcijama, ostavila i više nego dobar dojam, no tek je udajom zaista postala dio kraljevske obitelji zbog čega će se pratiti svaka njezina reakcija. Ipak, činjenica da je supruga Harryja, poznatog po buntovništvu, ide joj u prilog. Prvi put nakon 125 godina kraljevski je mladoženja nosio bradu. Budući da pravila nalažu da se uniforme nose uz prikladni izgled, Vojvoda od Sussexa baku je morao pitati smije li se oženiti neobrijan, kao što je to učinio George V.

Kraljica je svome najmilijem unuku, kako Harryja naziva čak i u službenim dopisima to dopustila.

- Mene je to posjetilo na priču da je Harry kao dječak rekao Williamu: 'Ti ćeš biti kralj, a ja ću onda raditi što god poželim - ispričala nam je novinarka kraljevske obitelji Diane McInerney koja je oduševljena novom kraljevskom snahom, koju mediji nazivaju 'princezom kakvu je naša monarhija trebala'.

Dok trgovci zadovoljno broje novac zarađen od prodaje suvenira s likom kraljevskog para, Britanci te suvenire s još većim zadovoljstvom spremaju u svoje vitrine.

Za vrijeme boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, sreo sam samo jednu osobu koja je bila protiv slavlja kraljevskog vjenčanja.

Društveni eksperimentalist, kako se naziva, na kraljevsko je vjenčanje došao da ironično pokaže kako se novac poreznih obveznika troši na, kako kaže, parazitsku kraljevsku obitelj. Vozeći se vlakom prema dvorcu Windsor Britancima i turistima objašnjavao je da kraljevsko vjenčanje nema smisla.

- Imate li kralja u Hrvatskoj? Biste li ga htjeli imati? Tako ni ja ne želim financirati haljinu Meghan Markle - pitao me je na putu za Windsor, dok su ostali putnici prevrtali očima.

Kraljevska obitelj prije svega je brend, koji se dobro prodaje. Svojoj bogatoj tradiciji dodali su moderan štih te si tako, po svemu sudeći, osigurali tron i u modernom dobu te postigli da, kako je Shineu poručila jedna od putnica, Britanija bez kraljevske obitelji više ne bi bila Britanija.

