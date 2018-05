Nestašni Beckham oduševio je stajlingom, ali ne i ponašanjem

David Beckham (43) i njegova supruga Victoria (44) jučer su bili među sretnicima koji su nazočili vjenčanju britanskog princa Harryja (33) i bivše glumice Meghan Markle (36).

Umirovljeni nogometaš mnoge je oduševio stajlingom, ali i razočarao ponašanjem. Naime, gledatelji prijenosa vjenčanja u kapeli sv. Jurja primijetili su kako je Beckham nervozno žvakao žvakaću gumu dok je čekao da vjenčanje započne.

Highlight so far... David Beckham chewing gum in the Chapel like it’s a football dugout. 😂 #royalwedding #DavidBeckham pic.twitter.com/pUlzrWJH6A — Graham Mann 📇 (@GrahamRMann) May 19, 2018

Očekivano, snimka neprimjerenog ponašanja uskoro se pojavila na društvenim mrežama., a komentari nisu išli u prilog Beckhamu.

'Moja mama bila je zgrožena kada je vidjela što Beckham radi' i 'Baš me zanima kojeg je okusa žvaka koju Beckham žvače', samo su neki od komentara korisnika Twittera.

Inače, stilist i društveni kritičar Neven Ciganović prokomentirao je odjevne kombinacije poznatih gostiju na kraljevskom vjenčanju. Rekao je kako gospođa Beckham sa svojom 'smrknutom' facom nije briljirala, a par je po njegovom mišljenju 'izvukao' suprug David koji je lijepo izgledao u sivom odijelu.

My mum was absolutely appalled that david beckham was chewing gum in church 😂😂 — els (@Elsb__) May 19, 2018

Just popped in from gardening and caught a bit of the congregation. Wondering what flavour gum David Beckham is chewing. Commentators no help at all.#RoyalWedding — Brian Lynch (@bjlemsworth) May 19, 2018

David Beckham, are you chewing singam in church? pic.twitter.com/DF9NPT8U3W — Cota B (@bubbs07) May 19, 2018

