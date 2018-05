Kao na crvenom tepihu: Stigli su Clooneyjevi i Beckhamovi

11:50 Među uzvanicima su glazbenik Elton John te njegov suprug David Furnish. Fotografijama s događaja godine na društvenoj mreži pohvalila se pjevačica Serena Williams.

11:27 Kao na crvenom tepihu - stigli George Clooney i supruga Amal te David i Victoria Beckham.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

11:23 Poznati su detalji oko vjenčanog prstenja. Meghanin prsten izrađen je od velškog zlata koje je bilo poklon kraljice Elizabete dok je Harryjev prsten od platine. Izradila ih je draguljarnica Cleave and Company.

News on the couple’s wedding rings from @KensingtonRoyal. Ms. Markle's ring has been fashioned from a piece of Welsh Gold, gifted by Her Majesty The Queen.

Prince Harry's ring will be a Platinum Band with a textured finish. Made by Cleave & Company. — Sarah Hewson (@skynewssarah) May 19, 2018

11:17 Među gostima je i Harryjeva bivša djevojka Chelsy Davy, a stigli su i članovi obitelji Middleton, uključujući Pippu i Jamesa, sestru i šogora Kate Middleton.

Pippa and James Middleton arrive at the #royalwedding for #harryandmeghan 's big day pic.twitter.com/dUg68Um0qH — Sky News (@SkyNews) May 19, 2018

Prince Harry's ex-girlfriend Chelsy Davy has just arrived at #HarryandMeghan's wedding pic.twitter.com/FbVQRNkOPs — Sky News (@SkyNews) May 19, 2018

11:03 Stigao je i Harryjev najbolji prijatelj Tom Inskip, zvan Skippy. Javnost ga je upoznala kao prinčeva 'partnera u zločinu' koji je uključivao gologuzo igranje biljara u hotelu u Las Vegasu 2012.

10:47 Nakon što je prije nekoliko dana nastupio u zagrebačkom klubu opera, britanski glumac Idris Elba sada je s djevojkom došao na kraljevsko vjenčanje. Osim njega, stigli su i američka TV zvijezda Oprah Winfrey, pjevač James Blunt te brat pokojne princeze Diane, Earl Spencer .

10:40 počinju se okupljati gosti koji će vjenčanje i sve popratne aktivnosti pratiti s imanja koje okružuje dvorac Winsor. Trebalo bi ih biti oko 1200

10:15 Britanska premijerka Theresa May poželjela je mladencima sve nabolje na Twitter profilu Downing Streeta 10.

"My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day." - PM @theresa_may #RoyalWedding — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 19, 2018

10:07 Stigao je automobil kojim će se Meghan odvesti u Windsor.

09: 59 Ovako izgleda unutrašnjost kapelice Sv.Jurja u kojoj će se Harry i Meghan vjenčati

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Flowers adorn the walls of St George's Chapel at Windsor Castle ahead of the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle #RoyalWedding pic.twitter.com/mkDWSVSBLH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

09:50 Uzbuđen i radostan je i biskup od Canterburyja, Justin Welby. On će predvoditi ceremoniju vjenčanja, a na Twitteru je napisao kakio 'moli za Meghan i Harryja'.

Praying for Prince Harry and Ms Meghan Markle today. May it be a day of joy and celebration as they commit their lives to each other before God – and may we all share in that joy with them. #RoyalWedding — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) May 19, 2018

09:38 Na licu mjesta situacije se polako 'zahuktava'.

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Tisuće obožavatelja sa svih strana svijeta spremi su za vjenčanje desetljeća.

While Meghan has a full English brekkie and pulls on her dress we are live outside her hotel @Cliveden_house She leaves here around 11 for Windsor #HarryandMeghan #RoyalWedding pic.twitter.com/lQ9whsc8wq — Jonathan Samuels (@jonathansamuels) May 19, 2018

Nisu zaboravili ni na živopisne kostime.

Janet and Ray from Bradford. Been travelling for 24 hours but “it’s worth it.” #royalwedding pic.twitter.com/okIftkO6bo — Gemma Evans (@SkyGemma) May 19, 2018

09:28 Pratite moj Insta story danas. Idem na prijateljičino vjenčanje - poručila je tenisačica Serena Williams, inače bliska prijateljica Meghan Markle

Check out my IG stories today. I’m getting ready for my friends wedding pic.twitter.com/Y3Xy1JdhM6 — Serena Williams (@serenawilliams) May 19, 2018

09:21 Iz Buckinghamske palače su potvrdili da je kraljica Elizabeta II. svog unuka Harryja na dan vjenčanja proglasila Vojvodom od Sussexa, dok će njegova buduća supruga Meghan ponijeti titlu Vojvotkinje od Sussexa.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle: Titles Announcement #RoyalWedding https://t.co/wyl0J7eW0g — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

#PrinceHarry has been given a dukedom by the Queen as a wedding gift. He is now the #DukeofSussex Meghan will become the #DuchessofSussex when she marries Harry in just a few hours time #royalwedding @SkyNews https://t.co/6cTSgOzM8I — Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) May 19, 2018

08:55 Pozivnice je dobilo 600 gostiju, od kojih će samo 200 prisustvovati večernjem primanju.

Meghanin otac Thomas Markle neće doći na vjenčanje. Navodno je prije nekoliko dana podvrgnut operaciji srca. Njezina majka Doria Ragland u Veliku Britaniju stigla je u srijedu, a već je upoznala kraljicu i njezina supruga.

Kraljičin suprug, Vojvoda od Edinburgha stiže na vjenčanje. Naime, šuškao se kako će ga možda preskočiti jer je nedavno bio na operaciji. Najmlađe dijete princa Williama i Kate Middleton, maleni Louis, koji ima tek tri tjedna, neće biti na vjenčanju.

Britanska premijerka Theresa May i vođa laburista Jeremy Corbyn nisu pozvani na vjenčanje.

08:29 Evo kao bi dan trebao izgledati (po lokalnom vremenu):

08:00 - uzvanici iz javnog života počet će se okupljati na travnjaku ispred kapelice.

Royal wedding: The full order of service for Harry and Meghan's ceremony https://t.co/8nhS631mYC — Sky News (@SkyNews) May 18, 2018

09:30 - počinju pristizati gosti koji koji će na vjenčanju biti u kapelici. Do 11:15 moraju biti na svojim mjestima.

12:00 - početak obreda u kapelici Svetog Jurja na kojoj će nazočiti šestotinjak gostiju

13:00 - novopečeni bračni par proći će kroz grad u otvorenoj kočiji. Procesija bi trebala trajati oko 25 minuta

Google Maps have made the #RoyalWedding carriage procession route red, white and blue 😍 pic.twitter.com/U9kQXlU8pd — Marc Ridley (@marcridley) May 19, 2018

Popodne - primanje u St George's Hallu za par i njihove goste

Večer - princ Charles organizira privatno primanje u Frogmore Housea mladence te 200 članova obitelji i najbližih prijatelja

08:05 Veselo u javnom prijevozu. Dobro raspoloženi obožavatelji opremljeni zastavama i ostalim rekvizitima putuju prema Windsoru.

The party atmosphere has already started on the @GWRHelp #royalwedding special to Harry and Meghan Central 🇬🇧 pic.twitter.com/puiomQ9HOS — Network Rail Western (@networkrailwest) May 19, 2018

A neki su već stigli na najpopularniju britansku lokaciju dana.

“H for Harry and M for Meghan stands for Happy Marriage” these ladies tell me. #RoyalWeddingTODAY pic.twitter.com/AP0pEzmoW7 — Gemma Evans (@SkyGemma) May 19, 2018

Maria’s flags are 3 quid each. Or two for a fiver. She’s been here 5 mins and sold 10 already. #RoyalWeddingTODAY pic.twitter.com/KjTLToqHSM — Gemma Evans (@SkyGemma) May 19, 2018

7:48 Meghanin kolega iz serije 'Suits', Patrick J Adams očito je jako uzbuđen prije prijateljičina vjenčanja, a kako mu je objasnio je noćas na Twitteru.

Going to bed now and thinking a lot about the strange surreal and wonderful day my friend Meghan is going to have tomorrow. Meghan - wherever you are - we are so grateful to be here to watch you both take this monumental step together. Love deeply and live well. #RoyalWedding — Patrick J Adams (@halfadams) May 18, 2018

- Idem na spavanje i razmišljam o nevjerojatno danu koji će sutra imati moja prijateljica Meghan. Jako smo zahvalni što ćemo vas moći gledati kako zajedno radite ovaj veliki korak - napisao je.

7:34 Policija očekuje da će u ulicama oko Windsora u trenutku vjenčanja biti oko 100.000 ljudi, zbog čega su ljude koji će raditi na održavanju sigurnosti vjenčanja poslali na četverodnevni trening.

Look at these dolls being sold in anticipation for the #RoyalWedding. I’m having flashbacks 😂 pic.twitter.com/aXfAyXDqxH — Nia Renée Hill (@niasalterego) May 18, 2018

Isto tako, izdali su posebne upute za one koji će se uputiti u Windsor, a uvedene su i, između ostalog, posebne željezničke linije.

The big day has finally arrived!



❗Know your travel options. If you're heading to Windsor, our advice is to use services from London Waterloo, NOT Paddington❗



We have officers on hand if you need us, just text 61016. #RoyalWedding #RoyalWeddingTravel@SW_Help @GWRHelp pic.twitter.com/amm7BQENHH — BTP (@BTP) May 19, 2018

Iste vjerojatno ne zanimaju najveće obožavatelje kraljevskog para koji već danima kampiraju u Windsoru ne bi li 'uhvatili' što bolja mjesta.

7:21 Prodaja suvenira preko interneta u mjesec dana porasla je za 580 posto. Stručnjaci predviđaju da će Britanija na vjenčanju zaraditi čak 220 milijuna funti. Na štandovima se može pronaći gotovo bilo koji suvenir s likom kraljevskog para. Harry i Meghan nalaze se u srcima na sredini britanskih zastava, ali i na šalicama, tanjurima, privjescima za ključeve pa čak i na toaletnom papiru.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

7:00 Meteorolozi predviđaju kako će mladenci i njihovi gosti nesmetano moći uživati u vjenčanju jer bi danas trebalo biti ugodnih dvadesetak Celzijevih stupnjeva.

It's still looking good for the #RoyalWedding - after a chilly start there'll be plenty of sunshine and highs of 20 or 21C. Ben R pic.twitter.com/giOna5RrsC — BBC Weather (@bbcweather) May 18, 2018

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199831 / ]

Američka glumica Meghan Markle (36) i britanski princ Harry (33) danas će postati muž i žena. Par je zajedno oko dvije godine, zaručili su se u Bocvani, a detalje svog najvažnijeg dana posljednjih su mjeseci manje ili više uspješno skrivali od radoznalih očiju javnosti.

