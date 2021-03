Zara Tindall (39), unuka kraljice Elizabete, rodila je sina, a to je potvrdio njezin suprug Mike Tindall, umirovljeni igrač bejzbola.

Zara je rodila u nedjelju popodne na podu kupaonice njihove obiteljske kuće koja se nalazi na imanju princeze Anne u Gloucestershireu.

Ponosni otac Mike, koji sa Zarom već ima šestogodišnju kći Miju i dvogodišnju Lenu, podijelio je sretnu vijest u svom podcastu 'The Good, The Bad i The Rugby' u kojem je svoju suprugu nazvao hrabrom ratnicom.

- Nedjelja je postala još bolja jer je moj sinčić rođen u našoj kući. Zara je rodila na podu naše kupaonice. Malenog sam odmah odveo ravno dolje u blagovaonicu da zajedno gledamo sport na televiziji i uživao sam dok je ležao na mojim golim prsima - rekao je Mike i dodao da još uvijek nemaju ime za prinovu:

- Još nemamo ime, ali radimo na tome. Uvijek se borimo s tim, nikad ga nismo odabrali prije nego što su se naša djeca rodila. Zara je noć prije doživjela kontrakcije, pa smo organizirali brigu o djeci za Miju i Lenu, no naše treće dijete je stigao tako brzo da nismo stigli ni krenuti u bolnicu. Srećom, Zarina prijateljica Dolly bila je s nama i shvatila je da ne bismo stigli na vrijeme u bolnicu, pa je trčala u teretanu da uzme prostirku koju je potom, s ručnicima, stavila na pod i polegla Zaru. Veoma smo joj zahvalni.

Kćerkice Mija i Lena nisu znale da je njihova mama dobila trudove i da će roditi u kući.

Roditelji su se pobrinuli da ne budu tada ondje kako ne bi osjetile njihovu napetost u strahu i iščekivanju kako će sve proći.

Kada su se vratile kući i vidjele brata skakale su od sreće i vikale da je to njihova beba, ispričao je Mike.