Kraljica Elizabeta nikada nije davala intervjue, ali zato će ostati zapamćena po izjavama

Kraljica Elizabeta II, koja je preminula 8. rujna u 97. godini, za vrijeme svoje 70-godišnje vladavine nije davala intervjue. No zato će zapamćeni ostati mnogi od njezinih govora.

- Uvijek je bilo lako mrziti i uništavati. Puno je teže graditi i njegovati. Zato možemo biti ponosni na Commonwealth koji gradimo - rekla je kraljica Elizabeta u prvoj božićnoj emisiji 1957. godine. Govor je istaknuo prijelaz iz Britanskog carstva u Commonwealth.

Održala je govor i povodom 50. godišnjice braka s princom Philipom.

- On komplimente ne prima lako, ali je on jednostavno bio i ostao moja snaga sve ove godine. I ja i cijela njegova obitelj i ova i mnoge druge zemlje mu dugujemo više nego što bi on to ikad priznao - rekla je kraljica 20. studenog 1997.

Kraljica Elizabeta prisjetila se 1985. kako je slavila Dan pobjede, kojim se obilježava kraj Drugog svjetskog rata i predaja Njemačke u svibnju 1945. godine.

- Pozdravili smo kralja i kraljicu na balkonu i onda smo hodali kilometrima kroz ulice. Sjećam se redova nepoznatih ljudi koji su hodali zagrljeni palačom Whitehall, sve nas je ponijela plima sreće i olakšanja. To je bila jedna od noći koje nikad neću zaboraviti - ispričala je.

Kraljica je podržavala kraj apartheida u Južnoj Africi, a 1996. izrazila je svoje divljenje prema afričkom političaru Nelsonu Mandeli.

- On je najmilostiviji čovjek koji nam je svima pokazao kako prihvatiti stvari iz prošlosti bez gorčine, kako da nam nove prilike postanu važnije od starih razmirica te kako hrabro i optimistično gledati prema naprijed - rekla je Elizabeta.

Osvrnula se u travnju 2020. godine na koronavirus koji je zahvatio čitav svijet.

- Iako smo se i prije suočavali s izazovima, ovo je drugačije. Ovog se puta pridružujemo svim nacijama diljem svijeta u zajedničkoj borbi. Uspjet ćemo uz pomoć napretka znanosti i našeg instinktivnog suosjećanja za liječenje, a taj će uspjeh pripadati svima od nas - izjavila je.

Kraljica Elizabeta II. najveći dio pandemije provela je u dvorcu Windsor, na istom mjestu gdje je i bila kad je bio Drugi svjetski rat.

