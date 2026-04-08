Kraljica ketamina dobila je 15 godina zatvora zbog smrti glumca Matthewa Perryja

Dvije i pol godine nakon tragične smrti glumca Matthewa Perryja, žena koja mu je prodala smrtonosnu dozu ketamina osuđena je na 15 godina saveznog zatvora. Jasveen Sangha, 42-godišnjakinja s dvojnim američko-britanskim državljanstvom poznata klijentima kao 'Kraljica ketamina', presudu je u srijedu saslušala na sudu u Los Angelesu. Uz zatvorsku kaznu, izrečene su joj i tri godine nadziranog puštanja na slobodu.

Tijekom suđenja tužitelji su Sanghu opisali kao 'privilegiranu osobu' koja je, unatoč stabilnoj financijskoj pozadini i fakultetskom obrazovanju, odabrala put kriminala ne iz nužde, već iz 'pohlepe, glamura i želje za pristupom' elitnim krugovima. Njezin dom nazvali su 'skladištem za prodaju droge', kojim je financirala raskošan život ispunjen putovanjima, opskrbljujući klijentelu iz visokog društva.

U sudskim dokumentima istaknuli su njezinu 'hladnu bezosjećajnost i potpuno zanemarivanje ljudskog života'. Kao dokaz naveli su da je, nakon što je iz medija saznala za Perryjevu smrt, odmah kontaktirala svog suradnika Erika Fleminga i putem šifrirane aplikacije mu poručila: 'Obriši sve naše poruke.'

Tužiteljstvo je dodalo da je njezina bezobzirnost bila vidljiva i ranije. Sangha je priznala da je u kolovozu 2019. prodala ketamin 33-godišnjem Codyju McLauryju, koji je preminuo od predoziranja samo nekoliko sati kasnije. Unatoč saznanju da je njezina droga uzrokovala smrt, nastavila je s prodajom.

Njezino navodno kajanje dodatno je dovedeno u pitanje nakon što su tužitelji otkrili snimku telefonskog razgovora iz zatvora u kojem je raspravljala o 'zaštiti autorskih prava' i osiguravanju prava za knjigu o cijelom slučaju, što sugerira da je na zločin gledala kao na 'potencijalni izvor prihoda'.

Matthew Perry, koji se godinama otvoreno borio s ovisnošću o alkoholu i lijekovima, pronađen je mrtav 28. listopada 2023. u jacuzziju svog doma u Los Angelesu. Obdukcija je potvrdila da je uzrok smrti bio 'akutni učinak ketamina'. Iako je glumac bio podvrgnut terapiji infuzijama ketamina za liječenje depresije i anksioznosti, tužitelji su ustvrdili da je postao ovisan i počeo tražiti dodatne doze na crnom tržištu nakon što su mu liječnici odbili povećati propisanu količinu.

Ta potraga odvela ga je do mreže ljudi koju je opskrbljivala Sangha. Priznala je da je za 11.000 dolara prodala oko 50 bočica ketamina posredniku Eriku Flemingu, koji je drogu zatim preko Perryjevog osobnog asistenta, Kennetha Iwamase, dostavio glumcu. Upravo je Iwamasa ubrizgao Perryju najmanje tri doze na dan smrti, uključujući i onu kobnu.

Osim Sanghe, u slučaju je optuženo još četvero ljudi. Liječnik Salvador Plasencia, koji je Perryju ilegalno prodavao ketamin, osuđen je na dvije i pol godine zatvora, dok je drugi liječnik, Mark Chavez, dobio osam mjeseci kućnog pritvora. Asistent Kenneth Iwamasa i posrednik Erik Fleming također su priznali krivnju te čekaju izricanje kazni kasnije ovog mjeseca.

Obrana Jasveen Sanghe tražila je od sutkinje da joj odredi kaznu u visini već odsluženog pritvora, u kojem se nalazi od kolovoza 2024. godine. Njezini odvjetnici isticali su da je 'prihvatila odgovornost za teška kaznena djela', da prije ovoga nije imala kriminalni dosje te da se u pritvoru ponašala kao 'uzorna zatvorenica' koja je vodila sastanke Anonimnih narkomana.

Međutim, na sudu se čula i druga strana. Perryjeva pomajka, Debbie Perry, u emotivnoj izjavi zatražila je od sutkinje najstrožu moguću kaznu.

- Njezini postupci pokazuju hladnu bezosjećajnost i zanemarivanje života. Odabrala je profit umjesto ljudi, a njezini su postupci prouzročili neizmjernu bol obiteljima žrtava i njihovim voljenima - napisala je u izjavi pročitanoj na sudu.

Dodala je da je Sangha nanijela 'nepovratnu štetu': 'Molim vas, dajte ovoj bezdušnoj ženi maksimalnu zatvorsku kaznu kako ne bi mogla povrijediti druge obitelji poput naše'.

