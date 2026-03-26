'Kraljica ketamina' mogla bi u zatvor na 15 godina zbog smrti glumca Matthewa Perryja

Američki savezni tužitelji zatražili su kaznu od 15 godina zatvora za Jasveen Sanghu, poznatu pod nadimkom “Kraljica ketamina”, zbog njezine uloge u smrti glumca Matthewa Perryja, javlja ABC News.

Sangha, koja je uhićena u kolovozu 2024., priznala je da je opskrbljivala Perryja ketaminom u tjednima prije njegove smrti u listopadu 2023. godine. Prema sudskim dokumentima, sudjelovala je u distribuciji većih količina droge, uključujući i onu koja je bila kobna za glumca.

Tužitelji ističu kako je vodila razgranat ilegalni posao iz svoje kuće u Los Angelesu, gdje je skladištila i prodavala drogu poput ketamina i metamfetamina. Posebno naglašavaju da je nastavila s prodajom čak i nakon što je bila svjesna da su njezine supstance povezane s više smrtnih slučajeva.

“Odabrala je profit umjesto života ljudi”, navodi se u podnesku tužiteljstva, uz ocjenu da njezini postupci pokazuju potpunu ravnodušnost prema ljudskim životima.

S druge strane, obrana traži blažu kaznu, ističući kako je Sangha tijekom boravka u pritvoru pokazala znakove rehabilitacije, održavala apstinenciju te sudjelovala u programima oporavka.

Podsjetimo, u slučaju smrti Matthewa Perryja optuženo je ukupno pet osoba, uključujući njegovog asistenta i liječnike koji su sudjelovali u nabavi i distribuciji ketamina. Prema navodima tužitelja, glumcu su uoči smrti davane višestruke injekcije ove supstance.

Sanghi prijeti maksimalna kazna od 65 godina zatvora, a izricanje presude zakazano je za travanj u Los Angelesu. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje odgovornosti u ilegalnoj distribuciji opasnih supstanci i njezinih kobnih posljedica.

