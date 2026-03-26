Žena koja je priznala da je opskrbljivala glumca ketaminom koji je doveo do njegove smrti suočava se s teškom kaznom – tužitelji tvrde da je svjesno nastavila prodavati drogu i nakon ranijih fatalnih posljedica
'Kraljica ketamina' mogla bi u zatvor na 15 godina zbog smrti glumca Matthewa Perryja
Američki savezni tužitelji zatražili su kaznu od 15 godina zatvora za Jasveen Sanghu, poznatu pod nadimkom “Kraljica ketamina”, zbog njezine uloge u smrti glumca Matthewa Perryja, javlja ABC News.
Sangha, koja je uhićena u kolovozu 2024., priznala je da je opskrbljivala Perryja ketaminom u tjednima prije njegove smrti u listopadu 2023. godine. Prema sudskim dokumentima, sudjelovala je u distribuciji većih količina droge, uključujući i onu koja je bila kobna za glumca.
Tužitelji ističu kako je vodila razgranat ilegalni posao iz svoje kuće u Los Angelesu, gdje je skladištila i prodavala drogu poput ketamina i metamfetamina. Posebno naglašavaju da je nastavila s prodajom čak i nakon što je bila svjesna da su njezine supstance povezane s više smrtnih slučajeva.
“Odabrala je profit umjesto života ljudi”, navodi se u podnesku tužiteljstva, uz ocjenu da njezini postupci pokazuju potpunu ravnodušnost prema ljudskim životima.
S druge strane, obrana traži blažu kaznu, ističući kako je Sangha tijekom boravka u pritvoru pokazala znakove rehabilitacije, održavala apstinenciju te sudjelovala u programima oporavka.
Podsjetimo, u slučaju smrti Matthewa Perryja optuženo je ukupno pet osoba, uključujući njegovog asistenta i liječnike koji su sudjelovali u nabavi i distribuciji ketamina. Prema navodima tužitelja, glumcu su uoči smrti davane višestruke injekcije ove supstance.
Sanghi prijeti maksimalna kazna od 65 godina zatvora, a izricanje presude zakazano je za travanj u Los Angelesu. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje odgovornosti u ilegalnoj distribuciji opasnih supstanci i njezinih kobnih posljedica.
