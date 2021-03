Milijuni ljudi gledali su intervju Meghan Markle (39) i princa Harryja (36) za američku televiziju CBS, no ne i kraljica Elizabeta II. (94). Kako je izvor blizak britanskim medijima rekao, nije ga gledala niti će.

- Neće ostati budna da pogleda intervju, ne planira ga uopće pogledati. Informacije će joj prenijeti osoblje iz palače odmah ujutro za vrijeme doručka kako bi čula što se dogodilo - rekla je kraljevska dopisnica Roya Nikkhah.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju Meghan i Harryja za CBS

Princ Filip (99) trenutačno je u bolnici i oporavlja se od operacije srca, a princ Harry u posljednje vrijeme nije razgovarao s njim.

- Harry je pričao s ostalim članovima obitelji kako bi provjerio u kakvom je stanju princ Filip. Nisam sigurna je li direktno pričao s Filipom, ali s obitelji je kako bi vidio njegov napredak - rekla je Roya.

Meghan i Harry otkrili su detalje života i odnosa s britanskom kraljevskom obitelji koji ranije nisu bili poznati javnosti. Markle je ispričala kako je nakon toga bila u izuzetno teškom stanju, patilo joj je mentalno zdravlje i trebala je psihološku pomoć.

- Pomislila sam da bi bilo bolje da više nisam živa. Mislila sam da je to jedini izlaz, da bi to možda bilo jedino rješenje i rekla sam to Harryju. Nisam takva osoba inače. Pred svjetlima reflektora moraš odraditi posao, a raspadaš se. Ljudi nemaju pojma što se događa iza zatvorenih vrata. Najteže je priznati da trebaš pomoć - rasplakala se Meghan.

Ispričali su kako se s kraljicom Elizabetom čuju relativno često i da su u korektnim odnosima, no Harry je priznao kako s ocem i bratom trenutačno ne razgovara.

- Tata me je povrijedio jako. Prestao mi se javljati otkako sam uzeo stvar u svoje ruke, a i sam je prošao kroz nešto slično u životu. Nadao sam se da će imati više razumijevanja, da će reagirati drugačije barem zbog svog unuka. William i ja dali smo si prostora. Nadam se da vrijeme liječi sve rane pa će i te naše. Prošli smo svašta zajedno i volim ih svejedno. Imamo različit put i ne mogu žaliti ni za čime. Ponosan sam na sve nas na neki način - kazao je Harry.