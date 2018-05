Kraljica seli Meghan i Harryja iz palače na selo: To im je dar?

To je horor od crvene cigle, izgleda nesretno i ružno. Sobe su male, a hodnici čudni i vijugavi. Ta kuća je velika suprotnost palači, govorila je pokojna kraljica Victoria, piše Daily Mail. Princ Harry (33) Meghan Markle (36) trenutačno žive u Nottingham Cottage na posjedu Kensingtonske palače, u kojoj su donedavno živjeli i princ William (35) i vojvotkinja Kate Middleton (36).

Foto: Andrew Stenning/Press Association/PIXSELL

No postoji mogućnost da nakon vjenčanja par preseli na selo u okrug Norfolk gdje kraljevska obitelj posjeduje York Cottage u čime Meghan navodno baš i nije oduševljena. Baš kao njegov brat William, i Harry je odlučio da palača njihovog oca, princa Charlesa (69) u Gloucestershireu nije dobro mjesto za početak bračnog života. Želi novi, 'čisti početak' bez uspomena iz djetinjstva, pogotovo one vezane za preranu smrt majke, princeze Diane.

Foto: YouTube screenshot

Zadnjih se dana u javnosti nagađa hoće li bivša glumica , naviknuta na raskoš, na kraju biti prisiljena živjeti u 'tmurnoj vili na selu', ili 'ružnoj i neuglednoj kolibi u predgrađu Londona', kako pišu engleski mediji. Već se neko vrijeme nagađa da će kraljica Elizabeta II. (92) budućim supružnicima KAO kao vjenčani poklon uručiti rezidenciju u Norfolku.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Riječ je o kući koja se prostire na osam tisuća hektara na kraljičinom privatnom zemljištu, a koja je oko 170 kilometara udaljena od Kensingtonske palače gdje s djecom trenutačno žive princ William i vojvotkinja Kate.

Palača u York Cottageu ima bogatu povijesnu vrijednost, a i blizu je kraljičine palače, takozvane 'velike kuće' u Sandringhamu izgrađene davne 1771. U kraljevskoj je obitelji, prema njihovoj službenoj stranici, od 1862. - a prvi ju je koristio princ od Walesa kasnije poznat kao kralj Edward VII.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Ipak, u javnosti i na društvenim mrežama, bivši posjetitelji rezidencije u York Cottageu, mogući novi dom Harryja i Meghan opisuju kao 'neuglednu seosku kuću' okruženu šumom i potpuno izoliranu od svijeta, a unutrašnjost joj je navodno ispunjena namještajem od tamne hrastovine, prepoznatljive u većini tamošnjih domova u predgrađu.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Mnogi pretpostavljaju da bi budućoj vojvotkinji Meghan, naviknutoj na život u toplim krajevima Amerike gdje temperatura rijetko pada ispod 20 Celzijevih stupnjeva, mogao teško pasti život u selu gdje gotovo stalno puše hladan sjeverni vjetar. Fanovima princa i bivše glumice nije jasno zašto bi par živio u kući na selu kada mogu živjeti na mnogo privlačnijim mjestima. No kažu da će par teško moći odbiti novi dom ako im ga pokloni kraljica.

Foto: Chris Radburn/Press Association/PIXSELL

York Cottage je 33 godine bilo mjesto na koje se rado povlačio kraljičin djed George V. On je navodno uživao u tamošnjim sobama manje kvadrature jer su ga podsjećale na brodske kabine u kojima ploveći u mladosti proveo dosta vremena.

Foto: YouTube screenshot

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kralj George V, baš kao ni princ Harry nije bio prvi u redu za prijestolje, no to se promijenilo kad mu je, u svojoj 28. godini života, tragično umro brat prince Eddy, Duke of Clarence. Baš je za bratova vjenčanja George na poklon dobio rezidenciju York Cottageu, tada nazvanu 'kuću za neženje' u kojoj su odsjedali i drugi neoženjeni muškarci kada bi dolazili u posjet kraljevskoj obitelji.