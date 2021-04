Kraljica Elizabeta II. i Filip su 1972. godine posjetili Hrvatsku, odnosno bivšu Jugoslaviju. Kraljica je silno htjela posjetiti Dubrovnik, jer joj je o njegovim ljepotama pričala princeza Margaret, koja je nekoliko godina ranije bila u Dubrovniku na odmoru. Dubrovnik je tako nakon Beograda, Đakova i Zagreba trebao biti sljedeća destinacija, a prema protokolu bilo je predviđeno da kraljica i Filip posjete i Titograd.

Međutim, vremenske prilike i jaka bura zatvorili su dubrovački aerodrom, pa je plan promijenjen. Otkazan je posjet Dubrovniku, a o tome je bio informiran i predsjednik Tito, i on se složio s tim da se kraljevski par ne izvrgava bilo kakvom riziku, opisao je u svom pismu Radovan Komar, hrvatski i jugoslavenski diplomat koji je bio zadužen za kraljevski par.

- Poletjeli smo britanskim specijalnim avionom u Titograd, a kraljevska obitelj bila je vrlo razočarana što neće vidjeti Dubrovnik - piše Komar, prenosi dubrovniknet.hr.

No, pravi šok tek je čekao Komara. Kad su već bili blizu Titograda, zrakopolov je počeo mijenjati rutu i krenuo prema Dubrovniku. Dežurni britanski pilot general došao je do Komara i obavijestio ga da je kraljica promijenila plan leta.

- Užasno sam se iznenadio i rekao sam generalu neka kaže kraljici, koja je bila u posebnoj kabini, da se ne može mijenjati plan leta. U tom trenutku nalazili smo se u niskom letu nad aerodromom u Titogradu i na moj užas vidio sam postrojenu počasnu postrojbu, crveni tepih i postrojene crnogorske predstavnike. Generalu sam rekao neka Njezino Veličanstvo samo pogleda kroz prozor da se uvjeri da su dolje predstavnici jedne republike u očekivanju njezina posjeta. Neka kaže da je to vrlo delikatno i da može doći do velikog incidenta. Kraljica mi je preko generala odgovorila da ćemo svakako stići u Crnu Goru kasnije, da se ne trebam brinuti - nastavlja Komar.

Naime, piloti su slušali vremenski izvještaj na engleskom i s dubrovačkog aerodroma su im javili da se vjetar smirio i da su uvjeti na aerodromu u Dubrovniku povoljni.

- Obavijestili su kraljicu, a kako je cijela posada zrakoplova bila britanska, donijeli su odluku bez moje suglasnosti - opisuje Komar i navodi kako ga je uhvatila strava, jer je znao da su sve pripreme i protokol za kraljičin posjet Dubrovniku otkazane, jer je nitko nije očekivao nakon prve informacije da kraljica zbog lošeg vremena neće doći.

Svi dužnosnici su se vratili u Zagreb

- Kada smo sletili u Dubrovnik mi iz pratnje sledili smo se od užasa, jer je dežurna služba na aerodromu bila iznenađena našim dolaskom. Nikoga od predstavnika Dubrovnika ni Republike Hrvatske tamo nije bilo, izvanredno policijsko osiguranje je povučeno i vratilo se u Zagreb, a na aerodromu su bila samo dva, tri dežurna policajca. No, britanski visoki gosti su bez ikakvog uzbuđenja ušli u aerodromsku čekaonicu, a ja sam ih zamolio da se strpe dok ne poduzmem što mogu za odlazak u Dubrovnik, jer na aerodromu nije bilo nijednog službenog automobila ni vozača - piše Komar.

No, princ Filip je kroz prozor ugledao jedan autobus, bez vozača i rekao da idu tim autobusom, te se ponudio da će ga on voziti, obzirom da nikog drugog nije bilo.

- Tada sam izgubio strpljenje i vrlo energičnim glasom rekao da je to nemoguće, da novinari jedva čekaju da vide kako "Jugoslavija nije u stanju prevesti kraljevsku obitelj s aerodroma do grada, već da kraljičin muž mora voziti autobus". Hvala prinčevskoj i kraljevskoj, odnosno britanskoj hladnokrvnosti i snalažljivosti, ali to je ipak bilo previše - nastavlja Komar i dodaje:

- Na aerodromu sam saznao da su predsjednik Vlade RH i ostali hrvatski dostojanstvenici napustili Dubrovnik, da je ručak otkazan, posjete dubrovačkim znamenitostima također. Ali najgore, osiguranje kraljevske obitelji – specijalna policija je također otputovala, a u Dubrovniku je ostalo desetak lokalnih milicajaca. Kada sam to rekao Njezinu Veličanstvu šef kraljevskog osiguranja je pred njom rekao: "Pa, gospodine, ja nemam drugog oružja osim kišobrana. Osim toga, tko će ubiti britansku kraljicu, i zašto bi to učinio u Dubrovniku?".

Nakon kratkog čekanja na aerodromu su osvanula dva službena Mercedesa, ali Komarove nevolje tu nisu prestale.

- Stigli smo na Stradun koji nas je dočekao prepun svijeta, domaćeg i većinom turista. Moglo je biti 20.000 ljudi, među njima sam spazio nekoliko policajaca - navodi Komar.

Nakon obilaska Franjevačkog samostana Komar se prepao okupljena mnoštva pa je, kako ističe, izgubio kontrolu nad sobom.

- Osjetio sam da me čeka momentalni srčani udar ili kap, naglašava, pa sam "spontano raširio ruke kao krila i stupao pred kraljicom kao refleks tobožnje zaštite Njezina Veličanstva". Nakon par trenutaka došao sam sebi vidjevši mnoštvo koje je bez policije napravilo pristojan prolaz kao akt poštovanja visokih gostiju i uvažavanja povijesnog događaja, te same publike da izbliza vidi britansku kraljevsku obitelj - napominje Komar, dodajući kako je od tog trenutka do kraja posjeta u Dubrovniku bilo sve savršeno.