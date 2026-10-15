Krankšvester premijerno ove subote nastupa u Velikoj Gorici!

Maksimalno nezgodni dvojac Krankšvester u subotu, 17. listopada stiže u kultni Club 100 kako bi ispravio ovu povijesnu nepravdu i napravio još jedan koncert o kojem ćete sigurno pričati s ekipom, ali možda ne i s bakom i djedom te krštenim kumovima. Pretprodajna cijena ulaznica je 16 eura i mogu se kupiti preko Hangtime weba, a na dan koncerta, ako ih kojim čudom ostane, koštat će 20 eura.

SATNICA:

22:00 Ulaz

23:45 Krankšvester

Krankšvester, poznat i kao Švester, a za neke i Šveca, odnosno Šveki, nastao je 2010. u Osijeku, a čine ga 3ki i Sett. U svom izrazu mogu biti barokno opširni i eksplicitni ili pak minimalistični i praktični, kao kada su nazivi albuma u pitanju. To su redom: „Krankšvester I“, „Krankšvester II“, „Krankšvester III“, „Krankšvester BONUS (Švester je istina)“, „Krankšvester IV“, „Krankšvester V“ i posljednji od njih „Dobri dečki“. U tekstovima imaju širok dijapazon tema, ali ako ste u prisutnosti roditelja/bake/djece/, vjerojatno ćete staviti slušalice na uši ili barem značajno smanjiti glasnoću.

Foto: PROMO

U njihovim glazbenim podlogama može se prepoznati utjecaj dance zvijezda koje smo mogli gledati devedesetih na VIVA-i i MTV-ju (pozdrav Marushi, DJ Bobi, a bogami i Scooteru). To što rade najbolje bi se u dvije riječi opisalo kao „happy hardcore“. Sociološki gledano, postoje ljudi koji vole hitove poput „Retardirana“, „Slava“, „Gaber“, dok neki preferiraju klasike kao što su „Svekar“, „Disco Rak“ ili „Majko zovi dilera“. Ne smije se zaboraviti ni najsvježiji domoljubni hit "Volim nju" koji čak ni Zaprešić Boyse nije ostavio ravnodušnima.

Foto: PROMO

Neki kažu Šveki je istina, neki kažu Šveki je ljubav. Realno, Švester je više od toga. Uvjerite se zašto je tomu tako. Vidimo se u subotu, 17. listopada u Clubu 100! Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme!

Ulaznice: https://shorturl.at/IFhgZ