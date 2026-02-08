Nova pjesma Krankšvestera: Neki imaju fritulu, a oni publici nude svoju ‘Krempitu’

Uoči Valentinova i njihovog tradicionalnog Švesterova, koje obilježavaju dvostrukim koncertom u zagrebačkom Boogaloou 27. i 28. veljače, Krankšvesteri su očuvali tradiciju i izdali novi singl - svoju "Krempitu". Sett i 3ki u velikom su kreativnom zanosu.

Za novi album već imaju snimljeno dvadesetak pjesama, a najavljuju da bi do ljeta taj broj mogao narasti i do 50 (!). "Krempita" je već tu...

- U ovom singlu radi se o malom zaokretu, ne samo u stilu već i lirički jer želimo da se svi ujedine u pjesmi o temi koja je doslovno stvorila svakog od nas. Naravno, tema je u srži i dalje ljubav, kao što je bila i posljednjih 16 godina - rekli su Švesteri pa nastavili:

Foto: DINO ŠERTOVIć/PROMO

- U ovoj fazi već sigurno zacementiran u društvu izvođača koji su poznati po većinski romantičnom repertoaru, kao što su Julio Iglesias, Celine Dion, Michael Bolton, Petar Grašo, Tedi Spalato te Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Iako se oni nikad eksplicitno nisu bavili ovom pronatalitetnom temom, suptilno se sugeriralo, pa vam neki daju Fritulu a neki Krempitu. Ali svi znamo o čemu se radi. Bitno je dati. I primati.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Veljača je, kažu, njihov mjesec jer im je prvi album izašao baš na Valentinovo 2010. godine. Ovaj su mjesec izabrali kao početak svoje koncertne 2026.

- Budući da je ljubav lajtmotiv mjeseca, odlučili smo koncertno spojiti Hrvatsku i Srbiju te u vremenima globalne napetosti ujediniti susjede u ljubavi kroz četiri nastupa u dvije države - kažu Švesteri, koji u Beograd dolaze dan prije Valentinova, i to u Zappa Barku, a na Valentinovo su u Nišu, u Istina Mašini.

Foto: DINO ŠERTOVIć/PROMO

U nedavnom intervjuu za MusicBox Sett je otkrio u kojem smjeru idu kad je riječ o novom albumu:

- Tražimo neke nove stvari, sad se trebamo razvijati u drugim smjerovima. Tržište je pretrpano istim forama i ne možemo se zbog toga vraćati četvrtom albumu, idemo dalje. Pokušavamo pronaći nešto svoje, nešto što nitko drugi ne radi. Streaming servisi sveli su se na to da na deponiju glazbe tražiš onaj dragulj koji voliš. Najčešće ipak slušaš ono što već znaš. Imaš pristup cijeloj glazbi na svijetu, ali slušaš ono poznato. Tako je bilo i u vrijeme prvog albuma - rekao je.