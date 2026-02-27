Krankšvester o vojnom roku i šovinizmu: 'Bilo je iživljavanja'

Njihove pjesme s desecima milijuna pregleda na YouTubeu nećete čuti na radijskim postajama, a njihova lica nisu česti gosti u udarnim televizijskim terminima. Unatoč tome, osječki duo Krankšvester, koji čine Davor Miletić (3ki Stil) i Hrvoje Marjanović (Sett), izgradio je kultni status i vojsku obožavatelja koji pune dvorane. Poznati po eksplicitnim, provokativnim i brutalno iskrenim tekstovima, gostovali su u emisiji RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić, gdje su bez zadrške progovorili o optužbama za šovinizam i aktualnoj temi ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka.

U jeku sve glasnijih rasprava o vraćanju vojne obveze, tema koja se provlači i kroz njihov posljednji singl 'Rat će', Krankšvester je iznio oprečna osobna iskustva. Davor Miletić vojni je rok odslužio, dok je Hrvoje Marjanović iskoristio priziv savjesti. Na pitanje što je vojska od njega napravila, Miletić je bio direktan.

​- Ćelavog čovjeka. Bio sam deset mjeseci u vojsci i htio sam to. Ne znam kako je danas, ali promijeni te. Ja sam tada imao devetnaest godina i poradiš na disciplini. Dizali smo se svaki dan u 5.30-6, to su bila iživljavanja. Sad je mislim puno mekanije - ispričao je.

Njegov kolega Marjanović, inače novinar i kolumnist, imao je drukčijii put.

​- Budući da sam bio pravnik u pokušaju, svoje sam odradio u općinskom odvjetništvu, u građanskom odjelu zemaljskih knjiga. Prizvao sam tu savjest, ali danas nema šanse, stariji sam. To je hobi mladih ljudi koje još možeš navesti na pravi put - komentirao je ironično.

Njihov singl 'Rat će' objavljen je kao komentar na, kako kažu, 'psihozu izazvanu strahom od manjeg sukoba koji će nas uvesti u globalni rat', ističući da je pjesma posvećena svima - 'i onima koji mrze rat, ali i onima koji dr*aju na rat'.

Jedna od najčešćih kritika upućenih Krankšvesteru jest da su im tekstovi mačistički i šovinistički. Na pitanje je li to namjerno, Marjanović objašnjava da iza svega stoji jasan umjetnički koncept - ismijavanje društvenih anomalija kroz hiperbolu i preuzimanje uloge negativca.

​- Da. Zbog toga jer u pravilu ideja je bila da ne idemo na klasičan način u to. Da nije da ćemo docirati ljudima i govoriti kako se ponašati. Djelovalo je vjerodostojnije i umjetnički zanimljivije biti taj lik. Više se ljudi može poistovjetiti i preispitati svoje poteze, a i autentično zvuči kad podrivaš od ispod, gledaš odozdola - pojasnio je Marjanović.

Smatraju da oni koji ih kritiziraju jednostavno nisu pažljivo slušali ili razumjeli poruku.

​- Ne, definitivno nisu slušali. Izgubio se moment gdje ljudi slušaju tekstove jer mora ti biti jasno da je to na neki način parodirano do krajnjih apsurda - dodao je.

Miletić se nadovezao kratkim komentarom: 'Ljudi vole biti kiseli, lakše je hejtati'.