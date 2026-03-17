Krankšvester: Tužimo izdavača jer nas godinu dana nije isplatio

Kao što je mnogima već dulje poznato, nakon višegodišnje suradnje napustili smo diskografsku kuću YEM, o čemu smo prošle godine i obavijestili sve naše pratitelje na društvenim mrežama. Budući da smo tijekom proteklog perioda naišli na više različitih tumačenja našeg odlaska, od kojih su se neka pokazala i profesionalno štetnima za nas, odlučili smo javno objaviti razloge odlaska zbog kojih smo, na kraju krajeva, i podigli tužbu. Temeljni razlog odlaska bila je netransparentnost, a po odlasku smo doznali i razmjere te netransparentnosti, koja je u prvom redu vezana za novac od streaming prava, objavio je Krankšvester u ponedjeljak na društvenim mrežama.

Osječki hip-hop dvojac, koji čine Davor Miletić (3ki) i Hrvoje Marjanović (Sett), tvrdi da izvještaji o zaradi nisu bili redoviti, a isplate su, kako navode, dolazile tek na njihov zahtjev. Osvrnuli su se i na tvrdnje da oni duguju novac izdavaču, odnosno direktoru YEM-a Zvoni Pušiću.

- Novac se duguje nama jer izvještaji o zaradi rijetko se ili nikad nisu podnosili, već se isplaćivalo stihijski i isključivo na naš zahtjev, potrebni ugovori nisu postojali, a takvo se ponašanje nastavilo i nakon odlaska pa se obaveze već mjesecima bahato ignoriraju ili nam njegov odvjetnik predlaže rokove kojih se Pušić ne drži - napisali su.

Zagreb: Grupa Krankšvester | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tvrde i kako su pokušali izbjeći javni sukob i situaciju riješiti dogovorom, no bez uspjeha. “Budući da nitko ozbiljan nema vremena za ove djetinjaste ispade, tantrume i igre, podigli smo tužbu da cijelu priču za Pušića razriješe odrasli ljudi”, objavili su.

U središtu spora su i njihovi albumi koji su ostali pod etiketom YEM-a.

- Odlučili smo preuzeti kontrolu i nad tim albumima jer u svojoj ‘šutljivosti’ Pušić ne samo da ignorira prijedloge dogovora, već i svoje obaveze, pa više od godinu dana nije isplatio novac od streaminga. Ne pada nam na pamet ostavljati albume u vlasništvu neodgovornog izdavača koji ovako bahato krši temeljna prava - poručili su.

Za dodatni komentar kontaktirali smo Hrvoja Marjanovića, koji nam je kratko odgovorio kako se zasad neće dodatno oglašavati.

- Zasad još ništa nećemo izjavljivati jer primarna misija je da sve ovo riješimo na najmirniji mogući način pa bismo se zasad suzdržavali od bilo kakvih službenih dodatnih izjava - poručio je.

Zvone Pušić, direktor i idejni začetnik diskografske kuće YEM, koja stoji iza izvođača poput Pekija, Vojka V, Hiljsona Mandele i Miach, jučer nam nije odgovarao na pozive. Poznat i po festivalu 'Drito', koji se u travnju po deseti put održava u Areni. Kako doznajemo, jedan od najistaknutijih mladih domaćih izvođača, triljski reper Grše, također više nije dio YEM-a.

Grgo Šipek ima vlastitu izdavačku kuću Blockstar, osnovanu 2019., koja aktivno posluje od 2024., kad je preuzeo i direktorsku funkciju. Prema dostupnim podacima, Blockstar je u 2024. ostvario prihode od 115.000 eura i neto dobit od oko 20.000 eura. Tvrtka ima dvoje zaposlenih uz plaću od 278 eura te je nedavno promijenila sjedište iz Trilja u Split.