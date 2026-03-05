Tvoje lice zvuči poznato donosi prve transformacije u nedjelju: Na binu stižu Dua Lipa, Grše...

Obavijesti

OD 8. OŽUJKA

Foto: NOVA TV

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene

Najzabavniji televizijski show 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV otvara vrata jubilarne desete sezone koja donosi raskošne transformacije, iznenađujuće nastupe i zaraznu količinu pozitivne energije! Osmero kandidata stat će na veliku pozornicu i u premijeri nove sezone probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!

Foto: Luka Dubroja

Večer će otvoriti svestrana spikerica, pjevačica i glumica Dora Trogrlić koja s velikim uzbuđenjem iščekuje svoj prvi nastup.

- Prva transformacija je ogroman izazov, preuzbuđena sam, jedva čekam stati na stage TLZP-a - poručuje Dora, dodajući da ćemo je u prvoj epizodi gledati u liku jedne ekstravagantne dive.

Foto: Luka Dubroja

Pjevačica i influencerica Nora Ćurković ususret prvom nastupu otkriva da pripreme teku odlično.

- Zadovoljna sam kako ide, jako sam uzbuđena i veselim se - govori Nora koja na pozornici planira napraviti pravu zabavu i feštu.

- U svojoj transformaciji ne idem daleko od doma, samo to ću reći - dodaje.

Foto: Luka Dubroja

Uzbuđenje pred prvim nastupom raste i kod akademskog glumca Lovre Jurage koji priznaje da je prisutna doza pozitivne treme, ali ističe kako je u pitanju više adrenalin nego strah.

- Veseli me svih 13 tjedana i svih 13 transformacija - poručuje Lovro, najavljujući spektakl u novoj sezoni. Sve izazove koje joj donosi prva transformacija objeručke prihvaća i pjevačica Iva Ajduković.

- Maksimalno ću se potruditi osvojiti sve svojom vjerodostojnošću - ističe Iva, a o svojoj ulozi otkriva: 'U prvoj epizodi sam jedna diva koja, nažalost, više nije među nama'.

Foto: Luka Dubroja

Izlet izvan vlastite zone komfora u prvoj epizodi napravit će David Balint koji najavljuje eksplozivan, seksi i zavodljiv nastup.

- Za prvu transformaciju pripreme teku odlično, puno je plesa, puno zabave, no sve teče super, tako da se jako radujem ovoj prvoj epizodi - poručuje, a njegov imenjak, pjevač David Amaro, svojoj ulozi pristupa s dozom opreza.

Foto: Luka Dubroja

- Imam veliki zalogaj za prvu epizodu, vidjet ćemo kako će to proći. Želim osvojiti ljude opuštenom energijom, to mi je trenutno glavni zadatak - objašnjava David, a svoju transformaciju najavljuje riječima: +Španjolska, ludilo i puno svega'.

Zahtjevan zadatak čeka glazbenika Svena Pocrnića koji ističe:

- Mogu reći da pripreme teku prilično glatko, ali definitivno nije lagano - a svoju ulogu opisuje kao neočekivanu i upadljivu.

Foto: Luka Dubroja

- Hint za moju transformaciju bio bi da svi ispod 40 godina znaju ovu pjesmu i izvođača - najavljuje studentica i pjevačica Laura Sučec za koju pripreme protječu u dobrom raspoloženju.

- Više je uzbuđenje nego trema, sve nam je ovo novo jer moraš ući u tuđu kožu, ali je ekstremno zabavno i uzbudljivo - dodaje.

Natjecatelji sitno broje do početka nove sezone u kojoj će, kao i dosad, pobjednik svake epizode donirati novčani iznos udruzi po svom izboru, čime će svaka emisija završiti u humanitarnom duhu. Tko će se najbolje snaći u izazovima prve epizode, a tko će se upisati kao prvi pobjednik jubilarne desete sezone saznajte ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

OSTALO

