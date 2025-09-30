Krasio je liste najseksi frajera na svijetu, a odbio je uloge koje bi mu promijenile karijeru...

Američki glumac Josh Hartnett (47) ovoga je tjedna doživio prometnu nesreću dok se vraćao kući sa seta snimanja Netflixove serije. Automobil u kojem je bio se sudario patrolnim vozilom Kraljevske Newfoundlandske policije u St. John’su. Glumac nije vozio, a odmah nakon nesreće odvezen je u bolnicu. Srećom, nije bio ozbiljnije ozlijeđen te je odmah nastavio snimati. Hartnett u St. John'su od kolovoza ove godine snima Netflixovu seriju o malom ribarskom gradu pod opsadom misterioznog morskog stvorenja. U glumačkoj postavi su i Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell i Kaleb Horn. Snimanje serije nije prekinuto zbog tog incidenta.

Josh Hartnett je na prijelazu milenija slovio kao jedan od najperspektivnijih glumaca svoje generacije, no čini se da je zbog nekoliko odluka taj put išao nešto drugačijom putanjom. Proslavio se ulogom u seriji "Cracker" 1997. godine i odmah je postao teen idol. Godinu kasnije već je glumio u filmu "Halloween H20: 20 godina kasnije" te su uslijedile uloge u filmovima "Samoubojstvo nevinih", "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana bez komada".

U to vrijeme Hartnett je diljem svijeta imao vojsku obožavateljica koje su jedva čekale njegov sljedeći film. Teen People svrstao ga je među "21 najzgodnijih zvijezda ispod 21 godine", People je ocijenio da je zaslužio mjestu među 50 najljepših ljudi na svijetu 2002. godine, a časopis Bliss ga je proglasio trećim najzgodnijim muškarcem na svijetu iste godine. Veliki uspjeh donio mu je i nove ponude. Redatelj Brett Ratner nekoliko mu je puta prišao s idejom da utjelovi Clarka Kenta, tj. Supermana. Hartnett se pak u to vrijeme nije bio spreman obavezati na desetogodišnji ugovor i nekoliko filmova.

- To jednostavno nije bio projekt koji sam htio snimati. Odbio sam i ostale uloge superheroja - komentirao je onda glumac. Navodno je postojala šansa i da mu Christopher Nolan ponudi ulogu Batmana, no to se nikada nije ostvarilo i Christian Bale je kasnije briljirao u toj ulozi.

Osim što su mnogi smatrali da je najseksi muškarac na svijetu, isto su očito mislile i njegove slavne kolegice. Scarlett Johansson je upoznao 2005. godine na snimanju filma "Crna dalija" u kojem su oboje glumili. Hartnett je kasnije u intervjuima pričao kako mu je bilo neugodno snimati seksi scene sa Scarlett upravo zato jer su u stvarnom životu bili par.

- Te scene su uvijek neugodne jer imaš hrpu znojnih tipova koji sjede i gledaju te, a ti se samo nadaš da će to biti intimno, stvarno - komentirao je onda glumac. Čim je završeno snimanje filma, paparazzi su počeli opsjedati novopečeni par. Mediji su pisali kako je njihova veza "logična" jer su u to vrijeme oboje bili na vrhuncu slave i smiješila im se blistava budućnost. Dvije godine kasnije prekinuli su, navodno zbog pretrpanih rasporeda snimanja. Godinama kasnije Josh je u intervjuu rekao kako mlađim glumcima ne preporučuje da hodaju s kolegicama jer se gotovo uvijek nađu u kompliciranoj situaciji.

U kolovozu 2012. upoznao je britansku glumicu Tamsin Egerton s kojom je i danas u braku, a par ima četvero djece zajedno. Svoju vezu čuvaju daleko od očiju javnosti, a neko vrijeme je Hartnett pauzirao od svijeta glume kako bi se posvetio obitelji.