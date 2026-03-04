Kreator Peaky Blindersa otkrio koje epizode trebate pogledati prije izlaska Immortal Mana

Hit serija imala je trideset šest epizoda kroz šest sezona prije nego što je najavljen njezin povratak u filmskom formatu, a u pripremi je i spin-off serija. Obožavatelji su dugo čekali, s obzirom na to da je Knight prvi put spomenuo film još 2021. godine, a službena potvrda stigla je prošle godine. Film, u kojem se Cillian Murphy vraća kao Thomas Shelby, na streaming platforme stiže gotovo četiri godine nakon emitiranja posljednje sezone.

Radnja filma "The Immortal Man" smještena je u Birmingham tijekom Drugog svjetskog rata. Tommy Shelby (Cillian Murphy) suočit će se sa svojim sinom Erasmusom "Dukeom" Shelbyjem, kojeg glumi Barry Keoghan. Zvjezdanoj glumačkoj postavi pridružuju se i Sophie Rundle, Stephen Graham, Rebecca Ferguson i Tim Roth.

Foto: screenshot/Youtube

Uoči izlaska filma, scenarist Steven Knight predložio je koje bi epizode obožavatelji trebali ponovno pogledati, ili ih pogledati po prvi put ako se tek upoznaju sa serijom.

Prva epizoda: Uvod u svijet obitelji Shelby

Među preporukama se našla prva epizoda serije, koja je premijerno prikazana na BBC-ju davne 2013. godine. U traileru za novi film, Ada govori Tommyju da njegov sin Duke sada vodi Peaky Blinderse "kao da je 1919.", što je vrijeme radnje prve sezone. Knight je za LadBible objasnio zašto je ta epizoda ključna.

​- Ona postavlja temelje za cijelu seriju i predstavlja Tommyja Shelbyja na način koji prilično nedvosmisleno pokazuje tko je ta osoba.

Dodao je kako epizoda govori mnogo o tome što će "Peaky Blinders" postati.

​- Cijela epizoda ključna je da biste shvatili što je točno ova obitelj, čime se bave i zašto ih se toliko boje.

Finale druge sezone: Točka preokreta

Knight je također istaknuo finale druge sezone, u kojem je Tommy prisiljen od strane Chestera Campbella (Sam Neill) izvršiti atentat na visokog vojnog dužnosnika. Epizoda sadrži jednu od njegovih "omiljenih sekvenci u seriji".

​- Ono što nam to daje jest sljedeće: ovdje je čovjek koji nije siguran želi li živjeti ili umrijeti... U tom trenutku vidimo da on zapravo bira život.

Finale šeste sezone: Simboličan odlazak

Na popisu preporuka nalazi se i posljednja epizoda šeste sezone, koja posljednji put prikazuje Tommyja kako odjaše iz svog života u Birminghamu.

​- Konj na kojem odjaše je bijeli konj. Konj na kojem je stigao na početku serije bio je crni konj... On odjaše u jednostavniji život.

Što otkriva trailer za "The Immortal Man"?

Netflix je nedavno objavio prvi potpuni trailer za film, ostavivši gledatelje u euforičnom iščekivanju. Radnja se nastavlja četiri godine nakon što smo se oprostili od klana Shelby u finalu serije. Tommy, koji živi u samonametnutom egzilu, vraća se u Birmingham nakon što ga njegova prošlost sustigne tijekom Drugog svjetskog rata.

Trailer prikazuje Tommyja kako živi sam, daleko od kuće, kada ga novi lik, Kaulo (Rebecca Ferguson), suočava s posljedicama njegovih djela.

​- Napustio si svoje kraljevstvo i napustio si svog sina.

Njegova sestra Ada (Sophie Rundle) govori mu da njegov "ciganski sin vodi Peaky Blinderse kao da je ponovno 1919.". Vidimo i Barryja Keoghana u ulozi odraslog Dukea Shelbyja kako preuzima kontrolu na ulicama. Iako Tommy isprva tvrdi da mu ne može pomoći jer "više nije taj čovjek", ubrzo biva uvučen natrag u rat. Kad mu Hayden Stagg (Stephen Graham) kaže kako je mislio da je odlučio da to "nije njegov rat", Tommy zlokobno odgovara: "Sada jest".

Foto: screenshot/Youtube

Trailer završava tako što Tommy i Duke zajedno piju u baru, sugerirajući da će udružiti snage. Sinopsis filma najavljuje da će se lik suočiti sa svojim "najrazornijim obračunom do sada" i da će morati izabrati hoće li se suočiti sa svojim nasljeđem ili ga spaliti do temelja.