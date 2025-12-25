'Što se dogodilo s Tommyjem Shelbyjem?' Na Badnjak izašao trailer za film Peaky Blinders!

Čekanju je došao kraj. Nekoliko godina nakon što smo se oprostili od obitelji Shelby, Netflix je na sam Badnjak obožavateljima diljem svijeta poklonio najbolji mogući dar: prvi teaser trailer za dugoočekivani film "Peaky Blinders: The Immortal Man". Video od sedamdesetak sekundi najavljuje spektakularan i mračan povratak Tommyja Shelbyja, kojeg ponovno tumači oskarovac Cillian Murphy, a radnja nas vodi u samo srce kaosa Drugog svjetskog rata.

Film, koji služi kao direktan nastavak hit serije, premijerno će biti prikazan u odabranim kinima 6. ožujka 2026. godine, dok će na streaming platformu Netflix stići samo dva tjedna kasnije, 20. ožujka.

Trailer započinje zlokobnim pitanjem koje odzvanja dok pratimo siluetu Tommyja Shelbyja: "Što se dogodilo s Tommyjem Shelbyjem? Slavnim romskim gangsterom." To pitanje postavlja ton cijelog filma, sugerirajući da se vođa Peaky Blindersa povukao iz svijeta kriminala. Vidimo ga kako pognute glave hoda blatnjavim ulicama, dok ga ženski glas preklinje da se vrati. Njegov odgovor, izgovoren s prepoznatljivom hladnoćom, daje naslutiti unutarnju borbu koja ga razdire: "Ja više nisam taj čovjek."

Radnja filma smještena je u 1940. godinu. Usred vihora Drugog svjetskog rata, Tommy se vraća iz samonametnutog egzila kako bi se suočio, kako stoji u službenom opisu, s "najrazornijim obračunom dosad". Dok budućnost obitelji i zemlje visi o koncu, Tommy se mora suočiti s vlastitim demonima i donijeti konačnu odluku hoće li se suočiti sa svojim nasljeđem ili ga zauvijek spaliti do temelja. Trailer nam nudi i kratak, ali intrigantan pogled na novi lik kojeg glumi irska zvijezda u usponu, Barry Keoghan, prikazan s tetovažama i prijetećim pogledom koji obećava nevolje.

Cillian Murphy, koji je za ulogu u filmu "Oppenheimer" nagrađen Oscarom, vraća se ulozi koja ga je proslavila. U lipnju 2024., prilikom potvrde snimanja, izjavio je: "Čini se da Tommy Shelby još nije završio sa mnom... Veliko mi je zadovoljstvo ponovno surađivati sa Stevenom Knightom i Tomom Harperom na filmskoj verziji 'Peaky Blindersa'. Ovo je za obožavatelje." Murphy je, uz to što nosi glavnu ulogu, i jedan od producenata filma, čime je njegova uključenost u projekt još dublja.

Osim njega, vraća se i veći dio originalne postave. Sophie Rundle ponovno će utjeloviti Tommyjevu sestru Adu, a tu su i Stephen Graham kao sindikalni vođa Hayden Stagg, Packy Lee kao vjerni prijatelj Johnny Dogs te Ned Dennehy kao Charlie Strong. Glumačkoj ekipi pridružuju se i velika holivudska imena poput Rebecce Ferguson ("Dune"), Tima Rotha ("Reservoir Dogs") i već spomenutog Barryja Keoghana ("Saltburn"), što jamči da će filmska verzija biti produkcijski najambiciozniji projekt u sagi o obitelji Shelby.

Foto: screenshot/Youtube

Kreativni tim ostaje nepromijenjen, što će zasigurno obradovati vjerne fanove. Scenarij potpisuje tvorac serije Steven Knight, koji trenutno radi i na scenariju za idući film o Jamesu Bondu, dok režiju preuzima Tom Harper, koji je režirao nekoliko ključnih epizoda prve sezone serije.

Film "The Immortal Man" zamišljen je kao veliko finale priče o Tommyju Shelbyju, no to ne znači kraj za franšizu. BBC je već najavio da su u pripremi dvije nove spin-off serije koje će se fokusirati na "novu generaciju Shelbyjevih". Radnja tih serija bit će smještena u pedesete godine prošlog stoljeća, godinama nakon događaja iz filma, a snimat će se u Digbeth Loc studiju u Birminghamu. Potvrđeno je da će se Cillian Murphy vratiti kao izvršni producent, no još nije poznato hoće li se pojaviti i ispred kamere.

Foto: screenshot/Youtube

Originalna serija "Peaky Blinders" emitirala se od 2013. do 2022. godine kroz šest sezona, osvojivši BAFTA-u za najbolju dramsku seriju i stekavši globalnu popularnost nakon što ju je preuzeo Netflix.