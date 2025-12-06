Obavijesti

Tommy Shelby se vraća! Film Peaky Blinders 'The Immortal Man' stiže na Netflix u ožujku

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Netflix

Radnja filma gledatelje vraća u Birmingham 1940. godine, gdje ratni kaos tjera Tommyja Shelbyja natrag u srce sukoba. Pred njim je najopasniji obračun dosad, onaj s vlastitim demonima

Četiri godine nakon što smo se oprostili od obitelji Shelby u finalu slavne serije Peaky Blinders, Tommy Shelby i njegova ekipa ponovno dolaze na Netflix — ovaj put u filmu Peaky Blinders: The Immortal Man. Film, koji potpisuje tvorac serije Steven Knight, a režira Tom Harper (Wild Rose, Heart of Stone), donosi nastavak sage o birminghamskim gangsterima u novom, ratom zahvaćenom razdoblju.

“Čini se da Tommy Shelby nije završio sa mnom,” izjavio je Cillian Murphy za Netflix. “Izuzetno mi je zadovoljstvo ponovno surađivati sa Stevenom Knightom i Tomom Harperom na filmskoj verziji Peaky Blindersa. Ovo je za naše obožavatelje.”

Foto: Netflix

Film gledatelje vraća u Birmingham 1940. godine, gdje ratni kaos tjera Tommyja Shelbyja iz samoizgnanstva natrag u srce sukoba. Pred njim je najopasniji obračun dosad — s vlastitim demonima, ali i prijetnjama koje ugrožavaju budućnost njegove obitelji i države. Shelby ponovno mora odlučiti hoće li se suočiti s naslijeđem koje je stvorio… ili ga potpuno uništiti. Sve, naravno, “po naredbi Peaky Blindersa”.

“Zemlja je u ratu, a tako su, naravno, i naši Peaky Blindersi,” istaknuo je Knight. “Ovo će biti eksplozivno poglavlje priče. Bez ograničenja — puni, ratni Peaky Blinders.”

U filmu The Immortal Man vraćaju se brojna poznata lica, ali im se pridružuju i nova glumačka pojačanja. Uloge tumače Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan te Stephen Graham.

Netflix najavljuje da će Peaky Blinders: The Immortal Man stići u ožujku — što znači da obožavatelji uskoro mogu ponovno navući svoje kultne kape i vratiti se u mračni svijet Tommyja Shelbyja.

