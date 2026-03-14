Kreatori 'Stranger Thingsa' su najavili novu seriju na Netflixu

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Kad se bajka pretvori u noćnu moru... Netflixova serija ‘Something Very Bad Is Going To Happen’ stiže 26. ožujka, a četiri epizode režirat će redateljica ‘Baby Reindeera’

Braća Duffer nam se ispričavaju za kraj ‘Stranger Thingsa’, šale se u komentarima ispod trailera nove Netflixove horor-serije “Something Very Bad Is Going To Happen” koja premijerno stiže 26. ožujka. Glavni i odgovorni su već spomenuta braća Duffer, koja produciraju seriju prema scenariju koji je napisala Haley Z. Boston, a redateljica “Baby Reindeera”, Weronika Tofilska, režirat će četiri epizode.

Uz to što je već neki opisuju kao spoj kultnih filmova “Rosemary’s Baby” i “Carrie”, serija istražuje, kako je objasnila redateljica, strah od toga da se možda udaješ za pogrešnu osobu, ali kroz horor prizmu.

Foto: Netflix

U središtu priče su Rachel (Camila Morrone) i njezin zaručnik Nicky (Adam DiMarco). Ona dolazi na raskošno obiteljsko imanje njegove obitelji kako bi posljednje dane prije svadbe provela u idili. No umjesto romantike i uzbuđenja Rachel sve više progoni jeziv osjećaj da će se dogoditi nešto strašno.

Bridgerton se nastavlja: Evo što nas očekuje u iduće dvije sezone

I što se vjenčanje više približava, to su događaji oko nje čudniji, napetiji i sve više nalik na noćnu moru. Atmosfera serije postupno se gradi iz epizode u epizodu, pri čemu svaka prati jedan dan prije vjenčanja, dok se Rachelina paranoja pojačava zbog sve čudnijih događaja i neobičnog ponašanja Nickyjeve obitelji.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

- Kad već iz naslova znaš da će se nešto vrlo loše dogoditi, cilj nam je zadržati taj ‘strah od nepoznatog’. Hoće li to biti nadnaravno? Misterija u obitelji? Ili samo tvoja vlastita paranoja? Ne mogu to otkriti, ali gledatelj će osjećati svaku nelagodu Rachel osjeća - objasnila je Haley Z. Boston. Kad su pročitala njezin scenarij, braća Duffer “pala su na guzicu”.

FOTO Tko je Sarah Pidgeon, glumica koja je oživjela modnu ikonu Carolyn Bessette-Kennedy

- Njezino pisanje je savršeno izopačeno, zastrašujuće, urnebesno. Jedva čekamo da njezinu viziju podijelimo s cijelim svijetom - rekli su za Netflix.

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Posljednjih mjeseci pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
Naša pjevačica Žanamari Lalić zapalila je društvene mreže novim fotografijama u crnoj čipkastoj haljini koja je više toga otkrila, nego skrila
Američka influencerica koju na Instagramu prati više od pet milijuna ljudi, Olivia 'Livvy' Dunne, postaje dio Baywatch ekipe. Ova bivša gimnastičarka sveučilišta Louisiana State, koja je s ekipom osvojila nacionalno prvenstvo, dobila je ulogu Grace, iznimno entuzijastične mlade spasiteljice.

