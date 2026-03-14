Kreatori 'Stranger Thingsa' su najavili novu seriju na Netflixu

Braća Duffer nam se ispričavaju za kraj ‘Stranger Thingsa’, šale se u komentarima ispod trailera nove Netflixove horor-serije “Something Very Bad Is Going To Happen” koja premijerno stiže 26. ožujka. Glavni i odgovorni su već spomenuta braća Duffer, koja produciraju seriju prema scenariju koji je napisala Haley Z. Boston, a redateljica “Baby Reindeera”, Weronika Tofilska, režirat će četiri epizode.

Uz to što je već neki opisuju kao spoj kultnih filmova “Rosemary’s Baby” i “Carrie”, serija istražuje, kako je objasnila redateljica, strah od toga da se možda udaješ za pogrešnu osobu, ali kroz horor prizmu.

U središtu priče su Rachel (Camila Morrone) i njezin zaručnik Nicky (Adam DiMarco). Ona dolazi na raskošno obiteljsko imanje njegove obitelji kako bi posljednje dane prije svadbe provela u idili. No umjesto romantike i uzbuđenja Rachel sve više progoni jeziv osjećaj da će se dogoditi nešto strašno.

I što se vjenčanje više približava, to su događaji oko nje čudniji, napetiji i sve više nalik na noćnu moru. Atmosfera serije postupno se gradi iz epizode u epizodu, pri čemu svaka prati jedan dan prije vjenčanja, dok se Rachelina paranoja pojačava zbog sve čudnijih događaja i neobičnog ponašanja Nickyjeve obitelji.

- Kad već iz naslova znaš da će se nešto vrlo loše dogoditi, cilj nam je zadržati taj ‘strah od nepoznatog’. Hoće li to biti nadnaravno? Misterija u obitelji? Ili samo tvoja vlastita paranoja? Ne mogu to otkriti, ali gledatelj će osjećati svaku nelagodu Rachel osjeća - objasnila je Haley Z. Boston. Kad su pročitala njezin scenarij, braća Duffer “pala su na guzicu”.

- Njezino pisanje je savršeno izopačeno, zastrašujuće, urnebesno. Jedva čekamo da njezinu viziju podijelimo s cijelim svijetom - rekli su za Netflix.