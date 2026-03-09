Bridgerton se nastavlja: Evo što nas očekuje u iduće dvije sezone

Peta i šesta sezona serije 'Bridgerton', koja se temelji na serijalu knjiga Julije Quinn, već su potvrđene, a nagađanja o tome tko bi se mogao naći u središtu sljedećih epizoda u punom su jeku. Pažnja, slijede spoileri!

U fokusu četvrte sezone bila je ljubavna priča Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i Sophie Baek (Yerin Ha). Time je serija adaptirala polovicu od osam romana Julije Quinn, pri čemu se svaka knjiga koncentrira na ljubavnu priču jednog od osmero braće i sestara iz obitelji Bridgerton.

Producentica Shonda Rhimes već je otkrila da planira snimiti ukupno osam sezona Bridgertona, po jednu za svako dijete. Međutim, voditelji serije ne drže se nužno redoslijeda iz knjiga, pa je tako priča o Colinu (Luke Newton) ispričana prije Benedictove. Zbog toga ostaje napeto pitanje tko će biti glavni lik sljedeće sezone.

Foto: Instagram

Tko će biti u fokusu pete sezone?

U izboru su ostale dvije sestre. Na premijeri prvog dijela četvrte sezone u siječnju 2026. godine, showrunnerica Jess Brownell otkrila je da će sestre Eloise (Claudia Jessie) i Francesca (Hannah Dodd) preuzeti glavne uloge u sljedeće dvije sezone. Ipak, kako prenosi Deadline, dodala je i ogradu.

​- Kojim redoslijedom? To vam ne mogu reći.

Ako Eloise postane sljedeći glavni lik, peta sezona adaptirala bi peti roman 'Sir Philipu, s ljubavlju'. U njemu Eloise saznaje za smrt Marine, supruge Philipa Cranea, likova koji su se pojavili u prvoj i drugoj sezoni serije. Nakon što mu pošalje pismo sućuti, Eloise i Philip postaju prijatelji preko pisama, a njihovo prijateljstvo s vremenom prerasta u nešto više.

S druge strane, četvrta sezona serije već je započela radnju iz Francescine knjige 'Kad je bio grešan'. U romanu se tematizira smrt njezina supruga Johna Stirlinga, grofa od Kilmartina, što je već prikazano u seriji. Francesca kasnije planira ponovno se udati, a u priču ulazi Johnov rođak Michael Stirling koji se vraća s putovanja po Indiji. U Netflixovoj seriji lik Michaela Stirlinga reinterpretiran je kao Michaela Stirling, koju glumi Masali Baduza.

Mogući datum izlaska i početak snimanja

Obožavatelji Bridgertona navikli su na pauze od dvije godine između sezona, no peta sezona mogla bi stići nešto ranije. Prije četvrte sezone, showrunnerica Jess Brownell je, kako prenosi The Hollywood Reporter, izjavila da produkciju pokušavaju "ubrzati". Novi stalni vanjski studio mogao bi pomoći u tome. Snimanje sljedeće sezone navodno bi trebalo započeti u proljeće 2026. godine.

Tko se od glumaca vraća?

Pretpostavlja se da će se tada pred kamere vratiti većina glavnih glumaca. To uključuje, osim Claudije Jessie i Hannah Dodd, i Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Willa Tilstona (Gregory Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Goldu Rosheuvel (kraljica Charlotte) i Daniela Francisa (Lord Marcus Anderson).

Povratak nekih glumaca ovisit će o novom glavnom liku. Ako to bude Francesca, Masali Baduza kao Michaela Stirling vjerojatno će dobiti znatno veću ulogu. Ako se nova sezona bude vrtjela oko Eloise, glumac Chris Fulton mogao bi se prvi put nakon druge sezone vratiti u ulogu Phillipa Cranea.

Obožavatelji se u međuvremenu mogu ponovno radovati Adjoai Andoh kao Lady Danbury. Iako joj je kraljica u četvrtoj sezoni dopustila da otputuje, showrunnerica Brownell potvrdila je za Entertainment Weekly da se Andoh vraća u petoj sezoni.

​- Vidjet ćete Lady Danbury u sljedećoj sezoni - rekla je.

Glavni likovi iz četvrte sezone, Benedict (Luke Thompson) i Sophie (Yerin Ha), također bi mogli imati važnu ulogu. Brownell je u jednom intervjuu otkrila da će Benedict biti važna podrška i Eloise i Francesci u njihovim nadolazećim pričama. Za Nicolu Coughlan kao Penelope i Lukea Newtona kao Colina također bi moglo postati ponovno napeto, budući da je četvrta sezona otkrila da postoji nasljednica Penelope, a time i nova, tajanstvena Lady Whistledown.

