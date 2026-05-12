Kreće Eurosong: Lelek, sretno!

Publika s nestrpljenjem očekuje večerašnji nastup hrvatskih predstavnica na Eurosongu 2026., članica grupe Lelek, koje će treće po redu nastupiti u prvom polufinalu Eurosonga u grandioznoj bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Prema aktualnim kladionicama, Lelekice trenutačno kotiraju među favoritima za ulazak u veliko finale, a pjesmom “Andromeda” posljednjih su dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova i stranih medija zahvaljujući dojmljivoj estetici, snažnoj simbolici i etno-pop zvuku koji spaja tradiciju i modernu produkciju.

- Naravno da ima malo treme, ipak je to Eurovizija. Podržavajte nas i dalje i hvala vam što ste uz nas - poručile su djevojke, koje su podmazale glasnice uoči finala i spremne su ići do kraja.

Već na prvim generalnim probama pokazale su da su ozbiljno pripremile svaki detalj nastupa. Scenski nastup obilježen je tamnim, mističnim vizualima, snažnom koreografijom i kostimima koji prate atmosferu pjesme, a dodatno su oduševile i sinoć na tradicionalnom tirkiznom tepihu u Beču. Članice sastava pojavile su se u futurističkim crno-bijelim kreacijama domaćeg dizajnera Nicolasa Diamane.

Odmah su postale jedna od glavnih tema među fanovima Eurosonga. Dramatične siluete u crno-bijeloj varijanti, geometrijski detalji i arhitektonski krojevi dominirali su u njihovim kostimima, a svaka haljina nosila je drukčiji karakter.

Posebno se istaknula duga crna haljina s velikim bijelim šeširom širokog oboda i odvažnim izrezima u struku, dok su ostale članice nosile kombinacije visokih ovratnika, naglašenih ramena, korzetiranih detalja i asimetričnih rezova. Crne čizme do koljena, minimalistički nakit i zaglađene frizure dodatno su zaokružili vizual moćne i moderne eurovizijske ekipe.

Reakcije publike bile su trenutačne. "Ovo je bolje od Met Gale", "Pobjednice", "Kraljice", "Ovo je pojelo sve!", samo su neki od komentara koji su preplavili TikTok i Instagram nakon njihova pojavljivanja na tepihu.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak posljednjih mjeseci prošle su intenzivne pripreme za najveću pozornicu u Europi, a dojmovi s prvih proba odmah su se odrazili i na kladionicama, gdje je Hrvatska skočila među 15 favorita za pobjedu, točnije - u kratkom roku s 18. mjesta na kladionicama popele su se na 13.

Iako je dio fanova zabrinula vijest da se Judita Štorga borila s upalom glasnica neposredno prije odlaska u Beč, iz hrvatskog tima poručili su da je situacija pod kontrolom i da je spremna za večerašnji nastup.

- Super je! Već par dana je dobro i zadovoljni smo kako je trenutno. Bit će najnormalnija i najspremnija za nastup koliko može biti, tako da nema nikakvih problema ni s njom ni s drugim curama - umirio je javnost menadžer grupe Tomislav Roso, dodajući da je sreća u nesreći ta što su se simptomi pojavili dovoljno rano, prije putovanja, te je odmah nakon dolaska Judita počela terapiju.

- Već dan prije nego što smo došli u Beč osjetila je da nešto nije u redu, a prvi dan kad je stigla već je imala upalu. Odmah je počela piti antibiotike, koje je pila tjedan dana, a već ih tri dana ne pije i osjeća se odlično. Kao nova je! I dalje pije čaj, ali to je svima pod obavezno, ne samo njoj - kazao je Roso.

Njihova pjesma "Andromeda" govori o izdržljivosti žena, kolektivnom pamćenju i identitetu koji se prenosi generacijama. Upravo zbog toga cijeli nastup obiluje simbolikom, a posebnu pažnju izazvale su i njihove tetovaže, koje su već tjednima tema među fanovima. One simboliziraju strah žena od odvođenja u hareme i prisilnih brakova tijekom osmanskog razdoblja, čime pjesma dodatno dobiva snažnu povijesnu i emotivnu dimenziju.

Osim pjesme, pažnju privlači produkcija nastupa. Dvorana Wiener Stadthalle ovih je dana pretvorena u pravo tehnološko čudo s više od 3500 tona opreme, 27 kamera i čak 8500 LED svjetala, što dodatno pojačava spektakl ovogodišnjeg Eurosonga.

Djevojke posljednjih dana dobivaju veliku podršku sa svih strana, ali i od Baby Lasagne, hrvatskog eurovizijskog predstavnika 2024. godine koji je s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" ostvario najbolji rezultat Hrvatske u povijesti natjecanja osvojivši drugo mjesto.

- Drago mi je što su Lelekice pobijedile. Nastup im je bio siguran i uvjerljiv, a ove su godine ozbiljno unaprijedile vizualni identitet. Imaju baš cool etno elemente koji ih čine prepoznatljivima, a to je na Eurosongu golema prednost - izjavio je Baby Lasagna.

Dodao je i kako vjeruje da se neće izgubiti među jakom konkurencijom.

- Želim im svu sreću, neka se ne stresiraju previše ni zbog čega. Super su, super pjevaju i nadam se da će ovo biti samo jedna točka u njihovoj dugoj karijeri. Samo hrabro - poručio je Lasagna.