Kreće nova sezona koncerata mladih talentiranih glazbenika pod nazivom "Mladi za mlade"

Ciklus koncerata „Mladi za mlade“ pokrenula je Hrvatska glazbena mladež još davne 1992. godine u suradnji s Muzičkom akademijom u Zagrebu pod nazivom „Muzički talenti“ s ciljem organizacije koncerata ponajboljih studenata Akademije u Hrvatskom glazbenom Zavodu.

Program je podržao veliki broj danas renomiranih glazbenika te ukazao na važnost podrške i promocije najboljih među mladim glazbenicima i to putem organizacije koncerata i praćenja njihove karijere. Program je isto tako potaknuo i inspirirao brojne organizacije i institucije u Hrvatskoj da i oni na isti način daju podršku kroz organizaciju koncerata.





Ciklus „Mladi za mlade“ predstavlja mladima izvođače njihove generacije, čime potiče razvijanje interesa za glazbu i bavljenje glazbom, a mladim glazbenicima pruža priliku da osvajaju i stječu svoju publiku. U njima se na taj način stvara sigurnost da je njihova umjetnost prihvaćena i od strane njihovih vršnjaka.

- Ciklusom 'Mladi za mlade' Hrvatska glazbena mladež objedinjuje dva osnovna razloga svoga postojanja, a to su promocija mladih glazbenika kroz organizaciju koncerata u prestižnim koncertnim prostorima i razvoj mlade publike. Sve je krenulo od ideje da se mladi predstave zagrebačkoj koncertnoj publici, ali i da stvore vlastitu publiku i to se od 1992. do danas pretvorilo u jedno predivno putovanje, spajanje mladih talenata s budućom publikom, podržavanje i promoviranje imena koja dolaze i kojima treba sva moguća podrška u razvoju njihove karijere - rekla je glavna tajnica HGM-a Dubravka Dujmović Kušan te nadodala - Iznimno smo ponosni na ovaj ciklus koji realiziramo danas u suradnji s brojnim partnerima posljednjih godina uz podršku mnogih glazbenih škola i natjecanja. Do sad je kroz ovaj program prodefiliralo više od 1.000 mladih talentiranih glazbenika.

PODRŠKA NOVIM GLAZBENIM NADAMA

Nekoliko je benefita ovog kulturološki važnog koncepta – od činjenice da najbolji među najboljima dobivaju mogućnost za daljnji razvoj svojih karijera imajući podršku publike i Hrvatske glazbene mladeži koja surađuje s brojnim natjecanjima, organizacijama i ustanovama, preko toga da se predstavljaju mladoj publici, odnosno svojim vršnjacima i na taj način stvaraju svoju novu publiku i razvijaju interes za bavljenje glazbom pa sve do činjenice se na ovaj način promoviraju mladi glazbeni genijalci zagrebačkoj koncertnoj publici, ali i šire putem YouTube kanala (svi koncerti se prenose). Upravo ti mladi, novi, glazbeni genijalci imaju sav potencijal ostaviti trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Jer, mnogi sudionici ovog programa zaista i jesu ostavili trag poput Katarine Krpan, Valentine Fijačko, Anđelka Krpana, Darije Auguštan, Mije Pečnik, Lovre Marušića, Gabrijele Hrženjak i drugih.

Prvi koncert ovogodišnjeg programa održan je 25. veljače u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski. Dobitnica Rektorove i Dekanove nagrade za 2021./2022., Katarina Nera Biondić oduševila je sve prisutne u Lisinskom svojim glasovirskim vještinama.

Rođena Riječanka, nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, nastavlja na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji pod mentorstvom red. prof. art. Katarine Krpan u čijoj je klasi diplomirala 2024. godine. Ima brojne nastupe iza sebe - kao solist uz pratnju gudačkog orkestra škole Ivana Matetića Ronjgova, 2018. godine u mramornoj dvorani Guvernerove palače u Rijeci, zatim izvedba Koncerta za dva klavira i orkestar američke skladateljice Dane Suesse uz simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu pod ravnanjem američkog dirigenta Richarda Rosenberga, s pijanisticom Petrom Akrap nastupila je uz orkestar National Music Festivala u Chestertownu (SAD) itd. Dobitnica je velikog broja nagrada na međunarodnim natjecanjima poput natjecanja Daleki akordi, Sonus, Jurica Murai te Koroško klavirsko tekmovanje kao solist i na natjecanjima Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga kao članica komornog sastava. Dobitnica je prve nagrade međunarodnog natjecanja “Davorin Jenko” 2022. godine (Beograd, Srbija). U akademskoj godini 2020./2021. sudjelovala je u projektu "Tko to tamo svira?!” koji je dobitnik Rektorove nagrade te je 2022. godine dobitnica Dekanove nagrade za izvođenje Koncerta za klavir i orkestar Milka Kelemena.

Nakon talentirane mlade pijanistice, očekuje nas još ukupno šest koncerata do kraja sezone/godine, u nastavku donosimo najavu iduća četiri:



25. ožujka u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

Zvijezde glazbenih škola – mladi glazbenici iz više hrvatskih gradova



8. travnja u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

Koncert laureata Quattromanije (festival klavirskih dua)



6. svibnja u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

Koncert laureata 4. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Zagreb 2024.



23. svibnja u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

CEMAN orkestar (Central European Academies Network Orchestra) – Orkestar mreže muzičkih akademija iz 11 zemalja Srednjoistočne Europe



08. listopada u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

Odjeci Grožnjana – umjetničko vodstvo Anđelko Krpan i Martin Krpan



12. studenog u 20 sati, Mala dvorana Lisinski

Koncert laureata glazbenog natjecanja

„Program 'Mladi za mlade' pokrenut je na inicijativu profesora Muzičke akademije prof. Josipa Tonžetića i prof. Prerada Detičeka koji su svojevremeno dobili i Povelje za iznimne zasluge u poticanju suradnje studenata Muzičke akademije s Hrvatskom glazbenom mladeži, a kasnije uz podršku prof. Katarine Krpan i Anđelka Krpana. Ovaj program je utjelovljenje istinske podrške studentima i svim mladim glazbenicima koji tek kreću na svoj put, traže svoju publiku i kojima treba vjetar u leđa. Kad se sve to odvija u punoj dvorani Vatroslav Lisinski i kad još k tome na licima mlade i nove publike vidite interes i rađanje ljubavi prema glazbi (ili instrumentu), onda znate da ste na pravom putu“, rekao je maestro Tonči Bilić, predsjednik Hrvatske glazbene mladeži.

„Mladi za mlade“ izvrstan je pokazatelj stvaranja mreže među mladima iz različitih zemalja s obzirom na to realizira u suradnji s Glazbenom mladeži Slovenije, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Poljske i Ukrajine. Cilj ove suradnje je bolja razmjena informacija i znanja te njihovo izravno širenje u javnosti, osobito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, provođenje zajedničkih programa, promicanje suradnje te suradnje s trećim zemljama. Ovim projektom također se želi povećati mogućnost turneja za mlade glazbenike te unaprijediti suradnja i regionalna razmjena mladih glazbenika i skladatelja te poboljšati kvaliteta projekata za mlade glazbenike i skladatelje u regiji.