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OPTUŽEN ZA SILOVANJA

Kreće suđenje Russellu Brandu: 'Blagoslovljen sam i zabrinut'

Piše Magdalena Mucić,
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Kreće suđenje Russellu Brandu: 'Blagoslovljen sam i zabrinut'
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Foto: Corey Rudy
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Prethodnih dana, Russell Brand dolazio je na pripravna ročišta, no danas je prvi put dao izjavu novinarima koji prate suđenje

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Russell Brand (51) stigao je danas na sud u Londonu gdje mu počinje suđenje zbog optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje šest žena u razdoblju od 1999. do 2009. Komičar i glumac danas je prvi put dao izjavu novinarima koji prate suđenje.

British actor and comedian Russell Brand stands trial on charges of rape and sexual assault, in London
Foto: Jack Taylor
OPTUŽBE ZA SILOVANJE Russell Brand na sud stigao sa svojim osobnim snimateljem
Russell Brand na sud stigao sa svojim osobnim snimateljem

- Danas se osjećam blagoslovljeno. Naravno, zabrinut sam, ali nadam se da će ovaj postupak dovesti do dobrog ishoda za sve uključene. Za to se molim, kazao je Brand koji negira optužnicu koja ga tereti po tri točke silovanja, tri točke seksualnog zlostavljanja i jednoj točki bludnih radnji. 

Jedan od navodnih napada dogodio se u hotelskoj sobi tijekom konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu. Tužiteljica Riel Karmy-Jones rekla je na sudu kako je Mark Pinheiro, prijatelj Rusella Branda, ispričao da je komičar jutro nakon navodnog silovanja ušao u stan i prisutnima kazao da spakiraju stvari jer moraju odmah napustiti grad. U automobilu se, prema njezinim riječima, povlačio na stražnje sjedalo i skrivao glavu ispod razine prozora. Brand je Pinheiru kasnije rekao da odlazak iz Bournemoutha nije bio zbog audicije, nego da je prethodne noći imao seks sa ženom i da je situacija možda izmakla kontroli, piše Daily Mail. Optužen je i da je jednu zaposlenicu televizijske kuće hvatao za grudi te je prisilio na seksualni čin u toaletu, piše The Sun. 

Kao i prethodnih dana kada ga je pratila na pripravna ročišta, njegova supruga Laura Gallacher (37) i danas je bila uz Branda. 

USKORO SUĐENJE Russell Brand šutke prošao kraj novinara na sudu: Optužen je za silovanja i seksualne napade
Russell Brand šutke prošao kraj novinara na sudu: Optužen je za silovanja i seksualne napade

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