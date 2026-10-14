Kreće suđenje Russellu Brandu: 'Blagoslovljen sam i zabrinut'

Russell Brand (51) stigao je danas na sud u Londonu gdje mu počinje suđenje zbog optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje šest žena u razdoblju od 1999. do 2009. Komičar i glumac danas je prvi put dao izjavu novinarima koji prate suđenje.

Foto: Jack Taylor

- Danas se osjećam blagoslovljeno. Naravno, zabrinut sam, ali nadam se da će ovaj postupak dovesti do dobrog ishoda za sve uključene. Za to se molim, kazao je Brand koji negira optužnicu koja ga tereti po tri točke silovanja, tri točke seksualnog zlostavljanja i jednoj točki bludnih radnji.

Jedan od navodnih napada dogodio se u hotelskoj sobi tijekom konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu. Tužiteljica Riel Karmy-Jones rekla je na sudu kako je Mark Pinheiro, prijatelj Rusella Branda, ispričao da je komičar jutro nakon navodnog silovanja ušao u stan i prisutnima kazao da spakiraju stvari jer moraju odmah napustiti grad. U automobilu se, prema njezinim riječima, povlačio na stražnje sjedalo i skrivao glavu ispod razine prozora. Brand je Pinheiru kasnije rekao da odlazak iz Bournemoutha nije bio zbog audicije, nego da je prethodne noći imao seks sa ženom i da je situacija možda izmakla kontroli, piše Daily Mail. Optužen je i da je jednu zaposlenicu televizijske kuće hvatao za grudi te je prisilio na seksualni čin u toaletu, piše The Sun.

Kao i prethodnih dana kada ga je pratila na pripravna ročišta, njegova supruga Laura Gallacher (37) i danas je bila uz Branda.