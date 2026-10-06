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USKORO SUĐENJE

Russell Brand šutke prošao kraj novinara na sudu: Optužen je za silovanja i seksualne napade

Piše Magdalena Mucić,
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Russell Brand šutke prošao kraj novinara na sudu: Optužen je za silovanja i seksualne napade
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Foto: Hannah McKay
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Russell Brand negira sve optužbe – tri točke optužnice za silovanje, tri za seksualni napad te jednu za bludne radnje.

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Russell Brand (51) u utorak je šutke stigao na sud na pripremna ročišta uoči suđenja za silovanje i seksualno nasilje, javlja britanski Mirror. Britanskog komičara i glumca, šest je žena optužilo za seksualno zlostavljanje koje se navodno događalo tijekom deset godina, od 1999. do 2009. godine. Brand negira sve optužbe – tri točke optužnice za silovanje, tri za seksualni napad te jednu za bludne radnje. 

Russell Brand appears at Southwark Crown Court for a two-day pre-trial hearing, in London
Foto: Hannah McKay
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Brand je u utorak u crnom Mercedesu stigao pred Southwark Crown Court u Londonu, na prvi od dva dana pripremnih ročišta. Odjeven u sivi sako i sa sunčanim naočalama, u pratnji zaštitara i jedne žene polako je prošao pokraj okupljenih fotoreportera, no nije odgovarao na pitanja niti davao izjave. Suđenje bi trebalo početi u ponedjeljak, 12. listopada, a očekuje se da će trajati do deset tjedana

Na prethodnim ročištima izneseni su navodi prema kojima je Brand optužen da je silovao ženu u hotelskoj sobi tijekom konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu, da je jednoj televizijskoj djelatnici hvatao grudi i prisilio je na seksualni čin u toaletu te da je ljubio i seksualno dodirivao djelatnicu radijske postaje. Brand negira sve optužbe.

Russell Brand appears at Southwark Crown Court for a two-day pre-trial hearing, in London
Foto: Carlos Jasso

Brand je 2000-ih postao jedan od najpoznatijih britanskih stand-up komičara. Vodio je emisije povezane s televizijskim reality showom 'Big Brother' te glumio u nizu holivudskih filmova.

Posljednjih se godina okrenuo podcastingu i stvaranju sadržaja na internetu, a danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Brand se tijekom kaznenog postupka brani sa slobode uz jamčevinu.

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