Kreirao je javno mnijenje, rušio je i uzdizao političare, a sada se povlači s čela Foxa i News Corpa

Medijski mogul Rupert Murdoch (92) odlazi s mjesta predsjednika Fox Corpa i News Corpa. Na njegovo mjesto dolazi sin Lachlan Murdoch i postat će jedini predsjednik obje tvrtke. Rupertova karijera traje desetljećima, a cijene ga kao velikog radnika i mudrog investitora.

Za 600 milijuna dolara kupio je tvrtku

Jedan od najutjecajnijih ljudi na svijetu u novinarstvo je ušao 50-ih godina. Godine 1968. kupio je britanski News of the World, a zatim i The Sun.

Od urednika je tražio politički senzacionalizam i estradnu vulgarnost.

Kasnije je kupio Times i Sunday Times, a kada je 1985. godine kupio Twentieth Century Fox od naftaša Marvina Davisa za 600 milijuna dolara, postao je holivudski direktor.

Hakirali su mobitele političarima

Inače, Murdoch je naginjao na radikalnu desničarsku stranu koja je koketirala s fašizmom. Iako se isprva nije činilo, to je utjecalo na uredničku politiku njegovih novina.

Godinama je kreirao javno mnijenje, uzdizao i rušio političare s vlasti. Jednako je podržavao premijerku Ujedinjenog Kraljevstva Margaret Thatcher, kao i njenog nasljednika Tonija Blaira dok mu se to nije obilo o glavu.

Bio je uvučen u nekoliko seks skandala, afere hakiranja... Zatim se otkrilo kako su novinari unajmljivali privatne istražitelje i hakere da kradu privatne podatke s osobnih mobitela političara i poznatih te podmićuju policajce.

Kad je morao ugasiti svoje najprodavanije novine News of the World, Murdochu se srozao ugled.

Postao konkurent CNN-u

Godine 1986. Murdoch je kupio nekoliko američkih televizijskih postaja i osnovao Fox Broadcasting.

Fox News pokrenut je 1996. kao konkurent CNN-u. Na kraju je postao vodeći kabelski informativni kanal u SAD-u i bastion republikanske političke opcije, ali i predvodnik lažnih vijesti.

Fox News imao je ključnu ulogu kada je tadašnji predsjednik SAD-a George Bush htio osigurati potporu javnosti za invaziju na Irak. Isto tako, pružio je podršku bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, kada je postao republikanski kandidat na predsjedničkim izborima.

Na njegovo mjesto dolazi sin

Njegov biograf Michael Wolf smatra da je Murdochov najveći uspjeh bila kupnja Wall Street Journala.

Iako nije godinama odstupao od svoje pozicije, u četvrtak je objavio da svoje mjesto prepušta sinu.

- Cijeli svoj profesionalni život svakodnevno sam se bavio novostima i idejama i to se neće promijeniti. No, pravo je vrijeme da preuzmem drugačije uloge, znajući da imamo doista talentirane timove - rekao je Murdoch, kako prenosi CNN.