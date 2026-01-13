Obavijesti

SA SVOJIM IDOLIMA

Krenula audicija za djecu koja će pjevati na koncertu Domu mom

Krenula audicija za djecu koja će pjevati na koncertu Domu mom
Foto: promo

Zainteresirana raspjevana djeca u dobi do, uključivo, 14 godina, trebaju poslati video snimku u trajanju do 3 minute kako izvode jednu domoljubnu pjesmu po vlastitom izboru najkasnije do 31. siječnja 2026.

Ogroman interes koji svaki godine izaziva spektakularni koncert domoljubnih pjesama "Domu mom" ove se godine seli u Dalmaciju, a organizatori su upravo dodatno začinili šušur koji mjesecima unaprijed stvara nestrpljivo iščekivanje za veliki open-air spektakl koji će biti u subotu 18. srpnja 2026. na Stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju

Objavili su javni poziv talentiranoj djeci iz cijele Hrvatske i dijaspore da se prijave na audiciju za nastup na ovom velikom koncertu u cilju poticanja i promicanja domoljubne glazbe među djecom. 

Foto: promo

Zainteresirana raspjevana djeca u dobi do, uključivo, 14 godina, trebaju poslati video snimku u trajanju do 3 minute kako izvode jednu domoljubnu pjesmu po vlastitom izboru najkasnije do 31. siječnja 2026. na email: audicija@laudato.tv

Stručni žiri pregledat će sve pristigle prijave te odabrati najboljih 20 kandidata koji će biti pozvani u finalni krug audicije gdje će potom konačno biti odabrano dvoje mladih pjevača da na predstojećem koncertu 18. srpnja zapjevaju zajedno s Marinom Vrgočem, u društvu najeminentnijih imena domaće glazbene scene.

FOTO 100 fotografija s koncerta 'Domu mom': Pjevao Škoro, Bulić, Jacques, Zaprešić Boysi

Miroslav Škoro, Meri Cetinić, Dalmatino, Mate Bulić, Zorica Konža, Dražen Žanko, Josip Ivančić, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Šima Jovanovac, Klapa Sv.Juraj i još mnoga pjevačka imena koja će uskoro biti objavljena zapjevat najveće domoljubne hitove svih vremena zajedno s pobjednicima ove audicije. 

Ulaznice za ovaj spektakl već su u prodaji preko sustava Entrio, na svim njihovim prodajnim mjestima i u prostorijama galerija Laudato kao i na ovom linku: https://www.entrio.hr/en/event/veliki-domoljubni-koncert-domu-mom-28729

