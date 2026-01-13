Zainteresirana raspjevana djeca u dobi do, uključivo, 14 godina, trebaju poslati video snimku u trajanju do 3 minute kako izvode jednu domoljubnu pjesmu po vlastitom izboru najkasnije do 31. siječnja 2026.
Krenula audicija za djecu koja će pjevati na koncertu Domu mom
Ogroman interes koji svaki godine izaziva spektakularni koncert domoljubnih pjesama "Domu mom" ove se godine seli u Dalmaciju, a organizatori su upravo dodatno začinili šušur koji mjesecima unaprijed stvara nestrpljivo iščekivanje za veliki open-air spektakl koji će biti u subotu 18. srpnja 2026. na Stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju
Objavili su javni poziv talentiranoj djeci iz cijele Hrvatske i dijaspore da se prijave na audiciju za nastup na ovom velikom koncertu u cilju poticanja i promicanja domoljubne glazbe među djecom.
Zainteresirana raspjevana djeca u dobi do, uključivo, 14 godina, trebaju poslati video snimku u trajanju do 3 minute kako izvode jednu domoljubnu pjesmu po vlastitom izboru najkasnije do 31. siječnja 2026. na email: audicija@laudato.tv
Stručni žiri pregledat će sve pristigle prijave te odabrati najboljih 20 kandidata koji će biti pozvani u finalni krug audicije gdje će potom konačno biti odabrano dvoje mladih pjevača da na predstojećem koncertu 18. srpnja zapjevaju zajedno s Marinom Vrgočem, u društvu najeminentnijih imena domaće glazbene scene.
Miroslav Škoro, Meri Cetinić, Dalmatino, Mate Bulić, Zorica Konža, Dražen Žanko, Josip Ivančić, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Šima Jovanovac, Klapa Sv.Juraj i još mnoga pjevačka imena koja će uskoro biti objavljena zapjevat najveće domoljubne hitove svih vremena zajedno s pobjednicima ove audicije.
Ulaznice za ovaj spektakl već su u prodaji preko sustava Entrio, na svim njihovim prodajnim mjestima i u prostorijama galerija Laudato kao i na ovom linku: https://www.entrio.hr/en/event/veliki-domoljubni-koncert-domu-mom-28729
