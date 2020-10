Kriminal, vruće akcije i starlete

U novoj sezoni 'Zadruge' pet Hrvata ponašanjem, svađama, spletkama, emotivnim odnosima i lezbijskim akcijama itekako dominiraju srpskim kontroverznim showom

<p>Kontroverzni show 'Zadruga' nikad nije bio toliko gledan u Hrvatskoj kao ove sezone. Razlog? Osim svakodnevnih svađa i tučnjava, četvrta sezona obilježena je skandalima u kojima glavnu ulogu imaju Hrvati. Akteri ove priče su debitanti<strong> Paula Hublin</strong>, <strong>Fran Pujas</strong>, <strong>Monika Horvat</strong>, <strong>Filip Car</strong> i <strong>Hana Rodić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Riječ je o Hrvatima koji svakodnevno 'zabavljaju' milijune gledatelja ljubavnim zapletima, spletkama i svađama. Pa krenimo redom. Anonimni mladić Fran u kratkom roku postao je prava reality zvijezda i jedan od glavnih favorita za pobjedu. U show je ušao zbog djevojke Paule, a samo 72 sata nakon ulaska mladi Zagrepčanin otkrio je detalje iz burne prošlosti. Iako je nedavno završio srednju školu, Fran je već dobro poznato lice u policiji, a mjesec dana proveo je u zatvoru. Priznao je i kako je koristio brojne narkotike, među kojima su kokain, marihuana, ecstasy...</p><p>Kao da to nije dovoljno, mladić se pohvalio i kako je dva puta fizički nasrnuo na djevojku, a za život je zarađivao obavljajući sitne kriminalne radnje. I dok bi u normalnom svijetu ovaj mladić bio na stubu srama, gledatelji ovoga showa slave mladića kao da je u najmanju ruku život proveo baveći se humanitarnim radom. Na društvenim mrežama već je skupio 38.000 pratitelja, a brojni obožavatelji danonoćno rade fan grupe na čijem bi mu broju pozavidjele i neke ozbiljne hrvatske zvijezde.</p><p>No gledatelji su otišli toliko daleko da optužuju njegovu bivšu djevojku da ga je uništila. Fran i Paula prekidaju, a nije im dugo trebalo da utjehu pronađu u novim zadrugarima. Tako je Paula završila u krevetu <strong>Anđela Rankovića</strong> i repera <strong>Čorbe</strong>, a Fran je nježnosti izmjenjivao s bivšom prostitutkom<strong> Minom Vrbaški</strong> i starletom<strong> Sanjom Stanković</strong>. Tri tjedna nakon početka showa u 'Zadrugu' ulazi i dobro poznato reality lice Hana Rodić (22). No izgleda kako se Hrvati dobro poznaju u vanjskom svijetu pa su odmah nakon Hanina ulaska pale i teške riječi.</p><p>Fran i Rodić su prije nekoliko godina imali kratku avanturu. Iako su pričali kako je sve ostalo na poljupcu, Paula je tvrdila kako su imali seksualne odnose. Rodić je imala 'reality rat' i s Hrvaticom Monikom Horvat, koju je upoznala u noćnom klubu. Nakon što je 'Gospođa Savršena' napustila 'Zadrugu', Monika je pričala kako ju je Hana tražila sto eura, a zauzvrat joj je dala jeftinu i polomljenu šminku.</p><p>- Rekla mi je da nema više para, da je sve potrošila prije nego je došla ovdje u show. Ja sam joj rekla da mi da šminku pa ću joj ja dati novac u vrijednosti te šminke. Ona mi je onda spomenula da mi je odvojila šminke za 100 eura. Mića mi donosi kasnije paletu, kad ono sve pokidano, iščupano. Ostavila mi je maskaru, eyeliner, trepavice, puder, malo kupke, losiona... Ma to sve skupa novo košta 40 eura - vikala je stomatologica.</p><p>Iako gledatelje ovog showa ništa više ne može pretjerano iznenaditi, i Horvat je svojim ponašanjem zaprepastila javnost. Prije ulaska u show samouvjereno je tvrdila kako gledatelji neće imati priliku gledati njezine 'vruće akcije', a samo nekoliko dana nakon toga ljubitelji realityja imali su priliku uživati u strastvenim poljupcima i dodirima između Monike i<strong> Jovane Tomić</strong>, poznatije kao <strong>Matora</strong>.</p><p>Dobro, ne baš svi s obzirom na to da prijatelji i obitelj ne podržavaju ovakvo ponašanje, a izgleda kako ni Jovanina podrška nije zadovoljna novom 'snajkom'. Godinama je Jovana poznata kao djevojka koja je 'skinula' neke od najpoznatijih srpskih starleta, među kojima su <strong>Sanja Stanković </strong>i<strong> Ružica Veljković</strong>. Izgleda kako je Matora slaba na manekenke, pa se na njezinu popisu našla i atraktivna Hrvatica, koja prije ulaska u 'Zadrugu' nije imala seksualne odnose sa ženama.</p><p>- Htjela sam napustiti ‘Zadrugu’, ali sad imam tebe. To mora da je sudbina - rekla je Monika Jovani dok su izmjenjivale nježnosti na krevetu.</p><p>No i ta ljubav brzo je pukla, i to zbog fatalne Sanje, koja je prije dva tjedna ušla u kontroverzni show. Da cijela priča bude još luđa, atraktivna starleta Stanković ušla je u emotivnu vezu s Hrvatom Franom, a Matora na sve načine pokušava uništiti novopečenu vezu. Koliko će joj to uspjeti, koja veza će puknuti, a koja nova ljubav će se roditi, gledatelji će uskoro saznati. </p>