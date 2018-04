Kriminalci budućnosti imat će i svoje bolnice, a i svoje doktore

Ove godine u kinima ćemo moći pogledati nekoliko filmova koji su uspjeli okupiti podosta zvijezda, no onaj za kojeg nam se čini kako bi mogao ispast najbolji je film 'Hotel Artemis'. U pitanju je akcijski triler scenarista Drewa Pearcea, koji se po prvi put prihvatio i režije nekog filma. Jasno, kako je već godinama scenarist, tako je i sam napisao scenarij za ovo djelo.

Foto: Twitter/Screenshot

Film se odvija u bliskoj budućnosti, u kojoj kriminalci imaju pristup kako svojim bolnicama tako i svojim doktorima te medicinskim sestrama. Jean Thomas je 'The Nurse' ('Medicinska sestra', glumi ju, posve iznenađujuće, Jodie Foster), upraviteljica jednog takvog hotela, nazvanog 'Hotel Artemis'. To je ultra-ekskluzivna ustanova dostupna isključivo onima koji su platili članstvo, i to samo ako su iz kriminalnog okružja.

Opaka, oštrog jezika i sasma bez straha, 'Medicinska sestra' liječi plaćene ubojice, krijumčare oružja, lopove i gangstere u svojoj vrhunskoj ustanovi. Nova jetra vam treba, jer je u staroj metak? 'Sestra' će 3D-printati novu ili će vam dati injekciju vojnih lijekova za instantno zacjeljenje.

Foto: Twitter/Screenshot

Ona će, uz svojeg divovskog pomoćnika Everesta rješavati probleme koje će joj prouzročiti ubojice i lopovi Nice, Acapulco, Waikiki te Honolulu. No dok to radi, pojavit će se legendarni šef podzemlja, Orian Franklin, tajnog imena Niagara. Nakon pokušaja ubojstva, Niagara će trebati hitnu pomoć, a Sestra će biti jedina koja će ju moći pružiti. Stvari su se naglo zakomplicirale.

Pogledajte prvi foršpan

U glavnoj ulozi, onoj Medicinske sestre je spomenuta Jodie Foster, koja inače nema naviku preuzimanja ovakvih uloga. U preostalim se ulogama nalaze Sofia Boutella, Dave Bautista, Jeff Goldblum, Zachary Quinto i Charlie Day.

Koliko dobro se Drew Pearce snašao u svojoj prvoj redateljskoj ulozi saznat ćemo krajem srpnja, kada film dolazi u kina. Doduše, uzevši u obzir tematiku i glumačku postavu, očekujemo istinski vrhunski film.

Tema: FILM