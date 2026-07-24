Kriminalistička serija snimana u Hrvatskoj stiže danas na HRT

Britanska kriminalistička serija 'Ubojstvo na meniju', čiji je šest epizoda prve sezone serije snimano na više lokacija u Hrvatskoj u okviru programa Filming in Croatia., prikazivat će se od petka na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije, izvijestio je Hrvatski audiovizualni centar

U središtu radnje je londonski detektiv koji nakon smrti supruge vodi kćer na talijanski otok Capri kako bi se povezao s kćeri tinejdžericom i ženinom talijanskom obitelji. Ipak uplete se u niz misterioznih slučajeva ubojstava u prekrasnom otočkom krajoliku, ali i u tajne obitelji koja mu pruža ljubav i potporu.

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Serija se snimala u Zagrebu, Opatiji, Rijeci, Lovranu i Labinu, od kraja siječnja do sredine svibnja 2025. tijekom 62 snimajuća dana.

Glavne uloge tumače Warren Brown, Phyllis Logan, Beau Gadsdon, Urbano Barberini Gaia Scodellaro, Marouane Zotti i Pasquale Esposito, a u seriji se pojavljuju i hrvatski glumci, Dušan Bućan, Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović, Aleksandar Cvjetković, Zoran Pribičević i drugi.

Na seriji, koju je režirao Jon Jones, a scenarij potpisuje Matt Baker. radilo je 280 filmskih djelatnika, od kojih je 227 hrvatskih poreznih rezidenata, te 945 statista i 11 pripravnika. Snimanje u Hrvatskoj realizirano je u servisnoj produkciji kuće Drugi plan.