Obavijesti

Show

Komentari 0
KOJA JE KOJA?

Kris Jenner i Lauren Sanchez kao blizanke: Na party nakon Oscara stigle skoro isto sređene

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters

Zbog gotovo identičnih modnih kombinacija i frizura, slavne dame izazvale su pomutnju među obožavateljima i na društvenim mrežama

Na ovogodišnjem Vanity Fair partyju nakon dodjele Oscara dogodio se neobičan trenutak koji je zbunio mnoge gledatelje – Kris Jenner i Lauren Sanchez pojavile su se u gotovo identičnim izdanjima, zbog čega su ih neki u prvi mah zamijenili jednu za drugu.

Jenner (70), čiji je nedavni estetski zahvat privukao veliku pažnju javnosti, odlučila se za potpuno crnu kombinaciju na ekskluzivnom okupljanju održanom u Los Angeles County Museum of Art u nedjelju navečer. Nosila je glamuroznu haljinu inspiriranu baletom, s baršunastim korzetom, srcolikim izrezom, tankim vezanim naramenicama i dugom suknjom slojevitom od tila, piše Daily Mail.

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Reality zvijezda kosu je podigla u elegantnu punđu s pramenovima koji uokviruju lice, a izgled je upotpunila dugim rukavicama i upečatljivim visećim dijamantnim naušnicama.

No, pravo iznenađenje uslijedilo je kada se na događaju pojavila njezina bliska prijateljica Sanchez (56), u gotovo istovjetnoj kombinaciji. Ona je nosila crnu haljinu bez naramenica s višeslojnim detaljima od bokova i odvažnim prorezom do bedra.

98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Svoj je izgled zaokružila hulahupkama, masivnim potpeticama i nizom svjetlucavih dijamantnih dodataka. Dodatnu sličnost postigla je frizurom gotovo identičnom Jennerinoj, kao i make-upom s naglašenim tamnim očima i nježnim ružičastim usnama.

Društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara iznenađenih promatrača. “Kris i Lauren izgledaju kao blizanke”, napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio: “Na ovom događaju su se prerušile jedna u drugu.” Treći je priznao: “Na prvi pogled sam stvarno mislio da je Kris zapravo Lauren.”

NIJE IM TO TREBALO FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu
FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda
VIDLJIVA PROMJENA

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u medijima,a vodila je tijekom godina brojne emisije, među kojima je i 'Život na vagi'. I sama priznaje kako njena kilaža oscilira, a na novim je fotografijama vidljivo kako je uspješno izgubila kilograme.
Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine
TOP FORMA

Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine

Bivša manekenka i bivša supruga Tatjana Dragović objavila je fotografije s plaže na kojoj uživa s Vlahom Arbulićem i kćeri. Pokazala je još neke trenutke s odmora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026