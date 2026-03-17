Kris Jenner i Lauren Sanchez kao blizanke: Na party nakon Oscara stigle skoro isto sređene

Na ovogodišnjem Vanity Fair partyju nakon dodjele Oscara dogodio se neobičan trenutak koji je zbunio mnoge gledatelje – Kris Jenner i Lauren Sanchez pojavile su se u gotovo identičnim izdanjima, zbog čega su ih neki u prvi mah zamijenili jednu za drugu.

Jenner (70), čiji je nedavni estetski zahvat privukao veliku pažnju javnosti, odlučila se za potpuno crnu kombinaciju na ekskluzivnom okupljanju održanom u Los Angeles County Museum of Art u nedjelju navečer. Nosila je glamuroznu haljinu inspiriranu baletom, s baršunastim korzetom, srcolikim izrezom, tankim vezanim naramenicama i dugom suknjom slojevitom od tila, piše Daily Mail.

Foto: Danny Moloshok

Reality zvijezda kosu je podigla u elegantnu punđu s pramenovima koji uokviruju lice, a izgled je upotpunila dugim rukavicama i upečatljivim visećim dijamantnim naušnicama.

No, pravo iznenađenje uslijedilo je kada se na događaju pojavila njezina bliska prijateljica Sanchez (56), u gotovo istovjetnoj kombinaciji. Ona je nosila crnu haljinu bez naramenica s višeslojnim detaljima od bokova i odvažnim prorezom do bedra.

Svoj je izgled zaokružila hulahupkama, masivnim potpeticama i nizom svjetlucavih dijamantnih dodataka. Dodatnu sličnost postigla je frizurom gotovo identičnom Jennerinoj, kao i make-upom s naglašenim tamnim očima i nježnim ružičastim usnama.

Društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara iznenađenih promatrača. “Kris i Lauren izgledaju kao blizanke”, napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio: “Na ovom događaju su se prerušile jedna u drugu.” Treći je priznao: “Na prvi pogled sam stvarno mislio da je Kris zapravo Lauren.”